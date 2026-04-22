A raíz de un robo de cables producido durante la madrugada de este martes, un sector del Parque Industrial de Centenario permaneció sin luz durante tres horas. Gracias a la labor del personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), el servicio pudo restablecerse. Buscan indicios para determinar quiénes fueron los responsables del hecho y si se movilizaban en algún tipo de vehículo.

Muy cerca del nuevo corralón del Municipio de Centenario, esta madrugada se produjo un robo de cables que dejó sin electricidad a un sector del Parque Industrial de esa localidad. La falta de suministro fue advertida durante la mañana de este martes y los vecinos se comunicaron con la guardia del EPEN.

Cuando la cuadrilla del EPEN llegó al lugar se encontró con una realidad tan desalentadora como sorprendente: habían robado unos 15 metros de cableado de uno de los transformadores. Ese tramo de cables sustraído son de una salida general y que alimentan a domicilios.

Tal como publica el portal Centenario Digital, el jefe del EPEN de Centenario, Jorge Huaiquil, explicó que se trata de cables gruesos y de cobre. Ese último dato hace suponer que el componente de los cables fue el disparador del robo.

Huaiquil relató que el robo de cables dejó sin suministro a una parte de la calle Julio Holzmann.

¿Cómo robaron los cables del Parque Industrial de Centenario?

Las autoridades intervinientes en la zona del Parque Industrial de Centenario desconocen si los sospechosos contaban con un vehículo al momento de cometer el robo de cables. Según cálculos por el corte del servicio, se estima que el hecho tuvo lugar entre las 5 y las 6:30 de este martes 21 de abril.

A raíz de la interrupción del suministro también se vieron afectadas varias de las empresas que desarrollan su actividad allí. Finalmente, luego de tres horas de trabajo ininterrumpido, personal del EPEN logró normalizar el servicio en esa zona del Parque Industrial.