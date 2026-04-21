Un operativo policial llevado a cabo durante las primeras horas de este martes 21 de abril en la ciudad de Neuquén permitió esclarecer un intento de hurto, recuperar elementos robados y secuestrar más de 400 gramos de cannabis, según informaron fuentes de la Policía de Neuquén.

El procedimiento se inició alrededor de las 2, cuando efectivos de la Comisaría 2ª acudieron a un llamado por un robo vinculado a un automóvil que estaba estacionado en la vía pública. A partir de un rápido despliegue en la zona, los uniformados lograron identificar y demorar a dos personas presuntamente vinculadas al episodio.

Durante el operativo, los agentes policiales recuperaron diversos objetos que habían sido sustraídos del interior de un vehículo. Entre los elementos secuestrados había mercadería destinada a la venta, como prendas de vestir, gorras, ropa interior y cerca de 50 pares de medias.

En el marco de las actuaciones, tomó intervención el Departamento Antinarcóticos, que procedió al secuestro de una sustancia vegetal compatible con cannabis, con un peso superior a los 400 gramos, en cumplimiento de la normativa vigente.

Las dos personas demoradas quedaron a disposición de la Justicia. Desde la Policía de Neuquén destacaron que su rápido accionar permitió no solo esclarecer el hecho, sino también reforzar las tareas de prevención en resguardo de la seguridad pública.