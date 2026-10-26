Un robo de una moto terminó con dos menores y un mayor interceptados y el secuestro de un revólver de plástico que utilizado para amenazar a la víctima. La intervención de un policía de civil de la Comisaría 3° de Roca permitió frenar la fuga de dos de los involucrados, mientras que un segundo móvil localizó al tercero cuando intentaba escapar a pie.

El procedimiento comenzó a las 8:44 del domingo, cuando el 911 RN Emergencias recibió la denuncia e inmediatamente alertó a la Comisaría 31° sobre la sustracción de una moto. El damnificado relató que tres hombres lo habían interceptado en la esquina de las calles Del Libertador y Río Negro. Uno de ellos lo amenazó con un objeto con apariencia de arma de fuego y le exigió que entregara el rodado.

Con la moto en su poder, los tres sospechosos escaparon por calle Resistencia hacia el norte. Pero la huida estuvo lejos de pasar inadvertida: de acuerdo con el testimonio de la víctima, los tres jóvenes se cayeron varias veces mientras avanzaban con el vehículo. Esa secuencia fue seguida por un oficial que se encontraba de civil y que intervino para interceptar a dos de ellos en inmediaciones del sector conocido como La Lomita, en el barrio Fiske Menuco.

La búsqueda continuó con otros efectivos de la Comisaría 31°. Un móvil que recorría la zona advirtió que un hombre comenzó a correr al notar la presencia policial. Los uniformados lo interceptaron sobre calle Resistencia, hacia el norte. De esta manera, los tres delincuentes mencionados en la denuncia quedaron localizados durante el operativo.

Las caídas durante la fuga también dejaron consecuencias físicas. Uno de los involucrados presentaba cortes superficiales en la mano izquierda y debió recibir asistencia médica. Una ambulancia del Siarme acudió al lugar y trasladó al hombre al hospital local para su atención.

En paralelo, los efectivos realizaron un rastrillaje en el sector y encontraron un revólver de plástico. El elemento fue secuestrado por el Gabinete de Criminalística para incorporarlo a la investigación. La denuncia señala que uno de los delincuentes había amenazado a la víctima con un objeto que parecía un arma de fuego.

La Fiscalíade turno dispuso que los menores de edad fueran fichados y se le dio intervención a la Senaf, mientras que el involucrado mayor de edad quedó detenido. La investigación deberá determinar la participación de cada uno y completar las actuaciones judiciales.