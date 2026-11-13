Una Toyota Hilux fue robada de un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Chimpay, pero el recorrido terminó antes de que pudiera desaparecer de la región. Un operativo que involucró a distintas unidades de la Policía de Río Negro permitió localizar la camioneta en Darwin y detener al conductor, un hombre de 40 años oriundo de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó en el establecimiento rural Don Miguel, donde los empleados advirtieron que la camioneta ya no estaba y dieron aviso a la Policía. La denuncia puso en marcha un operativo de búsqueda que rápidamente dejó de ser un procedimiento limitado a Chimpay y se extendió por distintas localidades del Valle Medio.

A partir de esa alerta, efectivos de la Comisaría 37° de Chimpay coordinaron las tareas con otras dependencias policiales de la zona. También se sumaron los Cuerpos de Seguridad Vial de Choele Choel y Chichinales, que desplegaron controles y recorridas para intentar ubicar el vehículo antes de que pudiera alejarse todavía más.

La pista decisiva apareció cuando efectivos de la Subcomisaría 64ª de Belisle detectaron una camioneta que circulaba a alta velocidad por la ruta. Las características del rodado coincidían con las del vehículo denunciado como sustraído y los policías iniciaron un seguimiento para interceptarlo.

La persecución terminó en Darwin, donde finalmente lograron detener la marcha de la Toyota Hilux. Allí identificaron al conductor, un hombre de 40 años que había llegado desde Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. El vehículo fue recuperado y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

Por disposición de la fiscal interviniente, el hombre fue detenido en el marco de una causa por hurto simple. Ahora será la investigación judicial la que deberá establecer cómo fue sustraída la camioneta del establecimiento rural y qué circunstancias rodearon su traslado desde Chimpay hasta Darwin.