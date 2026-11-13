La investigación por la muerte de Fabio Cayetano Miranda, de 36 años, en Las Perlas tuvo iun cambio inesperado después de los resultados preliminares de la autopsia. Aunque existió una pelea con su hermano, los médicos forenses determinaron que el fallecimiento no fue traumático y que las heridas que presentaba no tenían gravedad suficiente para provocarlo. Ahora, la Fiscalía investiga si el consumo de cocaína pudo desencadenar el edema y la congestión pulmonar, junto con la congestión cerebral detectada en el examen. El hombre, que había sido detenido, recuperó la libertad esta mañana.

El resultado de la autopsia modificó sustancialmente la teoría del caso. Lo que inicialmente se investigaba como una muerte ocurrida después de una violenta pelea con agresiones físicas entre dos hermanos ahora tiene otra hipótesis sobre la mesa: que la víctima haya sufrido una intoxicación aguda y que esa circunstancia desencadenara las alteraciones que terminaron con su vida.

El informe del médico forense de la Morgue Judicial de Roca fue determinante para ese cambio. Si bien el cuerpo presentaba múltiples lesiones superficiales en distintas partes, ninguna pudo haberle provocado la muerte ni ocasionar daños de gravedad. Tampoco se encontraron signos directos de estrangulación ni indicios de criminalidad en el examen preliminar.

Sin embargo, hubo dos hallazgos que encendieron otra línea de investigación: edema y congestión pulmonar, además de congestión cerebral. Estas alteraciones pueden aparecer en diferentes cuadros clínicos, pero también están asociadas a intoxicaciones graves por determinadas sustancias, entre ellas la cocaína.

En ese sentido, la Fiscalía busca establecer si Miranda había consumido estupefacientes y si una eventual intoxicación pudo desencadenar el compromiso simultáneo de los pulmones y el cerebro. La hipótesis tiene especial relevancia porque, de confirmarse, permitiría explicar el fallecimiento sin necesidad de atribuirlo a las lesiones sufridas durante la pelea.

Para eso serán fundamentales los estudios toxicológicos que todavía están pendientes. Esos análisis permitirán determinar si había cocaína u otras sustancias sintéticas como metanfetaminas o MDMA, en el organismo de la víctima. También se aguardan los resultados histopatológicos, que aportarán información sobre el estado de los tejidos y los órganos.

La pelea existió, pero la muerte podría tener otra explicación. Ese es el punto que ahora atraviesa la investigación. El episodio ocurrió durante la noche del 11 de noviembre, en una vivienda del barrio NYC de Las Perlas. De acuerdo con el informe policial inicial, Miranda llegó alrededor de las 21:30 en un estado de euforia para confrontar a su hermano, propietario del inmueble. La discusión escaló hasta convertirse en una confrontación física.

A partir de ese episodio, el hermano quedó detenido mientras se intentaba determinar qué había ocurrido dentro de la vivienda y cuál había sido su responsabilidad en el desenlace fatal. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia cambiaron el escenario: al no encontrarse lesiones capaces de provocar la muerte ni signos directos de estrangulación, recuperó la libertad durante la mañana de este viernes.

De todos modos, la causa continúa abierta y la liberación del hombre no significa que el fallecimiento esté esclarecido. La Fiscalía mantiene la investigación como muerte dudosa y espera los resultados de laboratorio para determinar qué provocó el deceso de Miranda.