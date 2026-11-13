La tragedia ocurrió el 14 de mayo, sobre la siempre peligrosa Ruta Nacional 22, entre Cervantes y Roca. Aquel día, un sobrepaso que nunca debió realizarse terminó con la vida de Omar Moreno. Ahora, seis meses después, la investigación judicial puso nombre y apellido a la acusación: Carla Susana Riquelme fue imputada por homicidio culposo doblemente agravado y lesiones graves culposas, luego de que la Fiscalía reconstruyera la maniobra que desencadenó el choque apoyada en un video de un taxista que grabó toda la escena.

La escena había quedado registrada en un video que Mejor Informado publicó el mismo día de la tragedia. Las imágenes permitían observar la secuencia desesperante que terminó con el Ford Focus de Moreno fuera de la cinta asfáltica y con su conductor muerto sobre la banquina. La filmación que la Fiscalía presentó como evidencia fue captada por una cámara instalada en un taxi que circulaba por la ruta y quedó incorporada a la investigación con su correspondiente cadena de custodia.

Según la reconstrucción fiscal expuesta durante la audiencia, Riquelme conducía un Peugeot 307 blanco en dirección este-oeste cuando decidió sobrepasar dos automóviles y un camión Iveco. La maniobra se realizó en un sector donde estaba expresamente prohibido adelantar, con doble línea amarilla. Delante del Peugeot también circulaba una Toyota Hilux blanca que había iniciado una maniobra de sobrepaso. Sin embargo, la camioneta consiguió regresar a su carril, la conductora del 307 continuó por la mano contraria y se encontró de frente con el Ford Focus que manejaba Moreno.

A partir de allí, todo ocurrió en segundos. Al encontrarse con un auto que circulaba en contramano, el comerciante intentó evitar el impacto desplazándose hacia la banquina sur, pero el Peugeot también se dirigió hacia ese sector y terminó chocando contra su vehículo. La violencia de la colisión fue devastadora. Moreno murió como consecuencia de las heridas, mientras que su esposa sufrió lesiones gravísimas y debió permanecer internada durante un prolongado período en Terapia Intensiva en Roca. Seis meses después, continúa bajo tratamiento médico.

Carla Susana Riquelme junto con su abogado Gabriel Pérez, en la audiencia escuchó la acusación en su contra

La acusación no se sostiene solamente en las imágenes. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pericias accidentológicas, informes mecánicos de los dos vehículos, fotografías, planimetría y declaraciones testimoniales. Con ese material, atribuyó a Riquelme una conducta temeraria al realizar un adelantamiento prohibido que terminó provocando el choque fatal. La calificación legal provisoria contempla homicidio culposo doblemente agravado por la conducción de un vehículo automotor y la culpa temeraria, además de lesiones graves culposas triplemente agravadas por la pluralidad de víctimas.

Uno de los momentos particulares de la audiencia estuvo relacionado con la postura de la Defensa. El abogado José Gabriel Pérez no objetó la descripción del hecho presentada por la Fiscalía ni la calificación legal propuesta. Incluso pidió disculpas a los familiares de Moreno y reconoció las consecuencias que dejó el episodio. Sin embargo, definió lo ocurrido como un "hecho no querido". Riquelme, por su parte, estuvo presente pero decidió no declarar. Su silencio constituye un derecho y no implica un reconocimiento de responsabilidad penal.

Finalmente, la jueza Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para completar la investigación penal preparatoria. No dispuso medidas cautelares personales contra la imputada.