Un robo ocurrido en un departamento de barrio Norte, en Villa La Angostura, terminó con un particular giro cuando los propios damnificados aseguraron haber localizado un sitio donde se encontraban algunos de los objetos que habían sido sustraídos.

El hecho se produjo durante la madrugada del viernes en una vivienda ubicada sobre calle Huiliches. La familia advirtió que algo había ocurrido cuando, durante la mañana, encontraron abierto el portón de acceso al lugar.

Más tarde, un trabajador que se acercó a la propiedad detectó que una de las ventanas había sido violentada. Al ingresar, encontraron el interior revuelto y distintos elementos desparramados en el predio.

Qué elementos fueron robados

Entre las pertenencias denunciadas como sustraídas se encuentran una bacha de acero inoxidable, una garrafa llena, vajilla y cubiertos nuevos, ollas y una pava eléctrica, además de otros objetos de uso doméstico.

Luego de advertir el robo, los propietarios comenzaron a buscar información que pudiera permitirles recuperar sus pertenencias.

Los damnificados aseguran haber encontrado parte de lo robado

Según relató la familia, durante esa búsqueda lograron identificar un lugar donde presuntamente habían sido trasladados algunos de los objetos.

Los damnificados sostienen que llegaron hasta el sitio y observaron a varias personas retirando elementos, entre ellos la bacha de acero inoxidable, que reconocieron como propia.

Ante esa situación, aseguraron que dieron aviso a la Policía y solicitaron la intervención de los efectivos. También afirmaron que identificaron a quienes consideran sospechosos y que los relacionan con otros episodios de inseguridad registrados recientemente en la localidad.

Los damnificados aguardan ahora que la Justicia avance con las medidas correspondientes para determinar si en el lugar señalado se encuentran las pertenencias denunciadas como robadas y establecer quiénes fueron los responsables del ingreso al departamento.