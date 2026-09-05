El millonario botín que apareció en un allanamiento: secuestraron herramientas, celulares y droga en Villa La Angostura

Una importante cantidad de herramientas, equipos electrónicos y más de 100 gramos de una sustancia vegetal que sería cannabis fueron secuestrados durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Norte de Villa La Angostura.
El procedimiento fue llevado adelante este viernes por la tarde por personal policial de la Comisaría 28° y de la Brigada de Investigaciones, en un inmueble ubicado sobre la calle Chos Malal. La diligencia se concretó a partir de un oficio judicial relacionado con un delito contra la propiedad.
Droga, balanzas y elementos secuestrados
Durante el operativo, los efectivos encontraron bolsas con una sustancia vegetal verdosa con olor característico a cannabis sativa, con un peso total de 109,6 gramos. También secuestraron dos balanzas digitales de precisión, bolsas y recortes que serían utilizados para el fraccionamiento.
Además, fueron incautadas dos cámaras de seguridad tipo IP, dos televisores, dos teléfonos celulares y una consola de videojuegos.
Herramientas secuestradas durante el allanamiento:
- Sierra circular
- Amoladora
- Taladro inalámbrico con su cargador
- Taladro percutor inalámbrico
- Moto guadaña a explosión
- Grupo electrógeno
- Escalera plegable de aluminio
- Rotopercutor
- Clavadora
- Atornillador
- Fresadora
- Nivel láser con estuche
Todos los elementos fueron individualizados, resguardados y registrados mediante las correspondientes planillas de cadena de custodia. Además, el material secuestrado fue fotografiado como parte del procedimiento.
Una persona quedó notificada
Tras el allanamiento, una persona fue notificada sobre la formación de un legajo judicial y también por una infracción a la Ley 23.737, vinculada a estupefacientes.
La investigación continuará para determinar el origen de los elementos encontrados y su posible relación con el hecho que motivó la intervención policial.