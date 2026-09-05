El millonario botín que apareció en un allanamiento: secuestraron herramientas, celulares y droga en Villa La Angostura

Una importante cantidad de herramientas, equipos electrónicos y más de 100 gramos de una sustancia vegetal que sería cannabis fueron secuestrados durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Norte de Villa La Angostura.

El procedimiento fue llevado adelante este viernes por la tarde por personal policial de la Comisaría 28° y de la Brigada de Investigaciones, en un inmueble ubicado sobre la calle Chos Malal. La diligencia se concretó a partir de un oficio judicial relacionado con un delito contra la propiedad.

Droga, balanzas y elementos secuestrados

Durante el operativo, los efectivos encontraron bolsas con una sustancia vegetal verdosa con olor característico a cannabis sativa, con un peso total de 109,6 gramos. También secuestraron dos balanzas digitales de precisión, bolsas y recortes que serían utilizados para el fraccionamiento.

Además, fueron incautadas dos cámaras de seguridad tipo IP, dos televisores, dos teléfonos celulares y una consola de videojuegos.

El operativo permitió hallar 109 gramos de cannabis y elementos para su fraccionamiento.

Herramientas secuestradas durante el allanamiento:

Sierra circular

Amoladora

Taladro inalámbrico con su cargador

Taladro percutor inalámbrico

Moto guadaña a explosión

Grupo electrógeno

Escalera plegable de aluminio

Rotopercutor

Clavadora

Atornillador

Fresadora

Nivel láser con estuche

Todos los elementos fueron individualizados, resguardados y registrados mediante las correspondientes planillas de cadena de custodia. Además, el material secuestrado fue fotografiado como parte del procedimiento.

Una persona quedó notificada

Tras el allanamiento, una persona fue notificada sobre la formación de un legajo judicial y también por una infracción a la Ley 23.737, vinculada a estupefacientes.

La investigación continuará para determinar el origen de los elementos encontrados y su posible relación con el hecho que motivó la intervención policial.