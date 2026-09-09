El condenado Héctor Alexander Garrido, que cumplía una pena de 13 años y 2 meses de prisión por un homicidio y delitos contra la propiedad y, próximo a completarla, había obtenido la libertad asistida. Apenas siete meses después volvió a robar y fue capturado: ahora perdió los beneficios y volverá a prisión.

El hecho que lo volvió a meter preso

El robo ocurrió el 6 de agosto de 2026, alrededor de las 21, en una vivienda del barrio Los Álamos de Plottier. Garrido llegó junto a otro hombre en un auto. Su cómplice bajó del vehículo, abrió el portón de ingreso y forzó la puerta principal con un elemento contundente.

Una vez dentro, el hombre retiró de la pared un televisor de 75 pulgadas, lo envolvió en una manta y también tomó el control remoto y un teléfono celular. Garrido, en tanto, permaneció en el vehículo, realizando maniobras, abriendo y cerrando el baúl y cumpliendo funciones de apoyo y vigilancia.

Lo identificaron y reconoció su responsabilidad

La investigación estuvo a cargo del fiscal Horacio Maitini y la asistente letrada Nadia Pérez. La fiscalía incorporó declaraciones de las víctimas y testigos, registros de cámaras de seguridad y distintos informes policiales.

El análisis de las imágenes permitió identificar a Garrido y al vehículo utilizado. Además, durante un allanamiento en su domicilio se secuestró la campera que llevaba puesta al momento del robo y, en el vehículo, una herramienta que fue incorporada como evidencia.

Garrido reconoció su responsabilidad y en un procedimiento abreviado se estableció una pena de cuatro meses de prisión efectiva por el nuevo robo. Maitini y Pérez solicitaron además que se revocara la libertad asistida que había obtenido el 5 de enero de 2026.

Sumaron 4 meses a la pena establecida

La pena anterior, de 13 años y 2 meses, fue unificada con los cuatro meses correspondientes al nuevo delito. De esta manera, deberá cumplir una pena única de 13 años y 6 meses de prisión efectiva. Además, fue declarado reincidente por tercera vez.

El juez de garantías Juan Guaita homologó el acuerdo, revocó la libertad asistida y ordenó la ejecución inmediata de la pena en prisión.