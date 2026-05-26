La banda que sembró terror durante el violento robo a una fábrica de hielo en Stefenelli tiene a dos de sus integrantes tras las rejas. La Justicia de Río Negro formuló cargos y dictó prisión preventiva para Carlos Alberto “Chupilca” Bustamante y Marcos Alejandro Sambueza, acusados de protagonizar un asalto armado que terminó con una persecución infernal con una camioneta robada en Neuquén por la zona rural de Roca, un patrullero destrozado, disparos contra policías.

Después de 26 días, se realizó la audiencia de formulación de cargos expuso el nivel de violencia del golpe que mantuvo en vilo a vecinos y policías. Según reconstruyó la fiscal Vanesa Giardina, al menos cuatro hombres armados irrumpieron en la fábrica de hielo ubicada sobre calle Los Sauces al 1700 y actuaron con rapidez para llevarse cajas fuertes y escapar antes de la llegada policial.

Pero el plan comenzó a derrumbarse pocos minutos después. Apenas se activó el operativo cerrojo, los sospechosos escaparon a bordo de una Fiat Strada y desataron una persecución salvaje por distintos sectores de Roca. Lejos de entregarse, aceleraron todavía más y avanzaron como una tromba hasta el barrio Mosconi, donde todo explotó en segundos: la camioneta impactó de lleno contra un patrullero de la Comisaría 48°.

El estruendo del choque no frenó a la banda. Según la acusación, "Chupilca" Bustamante iba al volante y, tras destrozar el móvil policial, bajó corriendo para intentar desaparecer entre las calles del barrio. Sin embargo, la fuga terminó de manera tan brutal como insólita: cayó dentro de una acequia y allí fue reducido por los efectivos. Durante la carrera se le cayó una pistola Glock automática.

Asi se llevaron las cajas fuerte de la Fábrica de Hielo, sin importar que una camioneta policial bloqueaba la salida del predio

En medio de la locura hubo momentos de máxima tensión. La fiscalía recordó que dos policías terminaron heridas durante el operativo y que incluso se denunciaron disparos contra efectivos mientras intentaban detener a los delincuentes. Para los investigadores, la banda estaba dispuesta a todo con tal de escapar.

Además, el magistrado definió el episodio como "un hecho muy grave" y advirtió que todavía quedan dos sospechosos prófugos, situación que podría entorpecer la investigación y facilitar nuevas fugas.

Pero eso no fue todo. Dentro de la camioneta secuestrada apareció una prueba que podría convertirse en una pieza clave de la causa: un control remoto pintado que pertenecería a una de las víctimas del robo. Según se explicó en tribunales, esos dispositivos eran utilizados únicamente por personas con acceso autorizado al predio, un detalle que ahora complica seriamente a los detenidos.

La situación más explosiva recae sobre "Chupilca", quien estaba prófugo desde julio del año pasado cuando no regresó a la cárcel Federal U5 de Roca tras una salida transitoria. Durante la audiencia salió a la luz que tenía una condena previa de 35 años y una declaración de rebeldía vigente. Para la fiscalía, ese oscuro prontuario explica por qué intentó confundir a los policías dando distintas identidades cuando finalmente fue capturado.

Muy distinta fue la escena de Marcos Sambueza. El acusado, que no tiene antecedentes penales, estuvo sentado junto a familiares durante la audiencia, mientras que Bustamante siguió todo desde el penal, aislado y bajo custodia.

Por su parte, la defensora oficial Flavia Rojas aseguró que suele oponerse "siempre" a las prisiones preventivas. Sin embargo, esta vez reconoció que los argumentos de la fiscalía eran contundentes y no bloqueó el pedido de encierro, aunque sí cuestionó el plazo solicitado.

Los pesquisas buscan a los otros dos integrantes de la banda que lograron evaporarse en medio del caos y todavía permanecen ocultos. El juez dio por formulados los cargos, aunque no fue la misma acusación para los dos. Para Bustamante: "robo doblemente agravado por haber sido cometido por el uso de arma de fuego, y por cometerse en poblado y en banda” y “portación ilegítima de arma de fuego de guerra” como autor. En tanto que para Sambueza: "robo doblemente agravado por haber sido cometido por el uso de arma de fuego, y por cometerse en en poblado y en banda, en calidad de coautor".