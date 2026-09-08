Un hombre irá 9 años preso por abusar sexualmente de dos niñas que estaban bajo su cuidado en la ciudad de Neuquén. Los abusos ocurrieron entre 2017 y 2023, en distintas viviendas donde las víctimas convivieron con el condenado o permanecieron bajo su cuidado.

La condena contra R.C.Q. fue acordada por la fiscal del caso, Carolina Mauri, la defensa y la querella institucional, y luego homologada por unanimidad por un tribunal colegiado integrado por la jueza Natalia Pelosso y los jueces Juan Guaita y Lucas Yancarelli.

La fiscal del caso Carolina Mauri acordó con la defensa y la querella que R.C.Q. sea condenado a 9 años de prisión.

El condenado aceptó comenzar a cumplir la pena de manera inmediata y quedó detenido en la misma audiencia, después de renunciar a los plazos para recurrir la sentencia.

Los abusos ocurrieron durante seis años

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos se produjeron entre 2017 y 2023 en tres viviendas de la ciudad de Neuquén, donde las niñas convivieron con R.C.Q. o permanecieron bajo su cuidado. El hombre aprovechaba los momentos en que las menores quedaban a su cargo para cometer los abusos. Además, utilizaba amenazas con el objetivo de evitar que contaran lo que estaba ocurriendo.

R.C.Q. había sido declarado penalmente responsable por los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años, en concurso real.

El condenado quedó detenido tras la audiencia y deberá cumplir 9 años de prisión efectiva.

La fiscal Mauri había acordado con la defensa una pena de nueve años de prisión efectiva. Para establecerla, tuvo en cuenta como agravantes la duración de los abusos, la diferencia de edad entre el condenado y las víctimas, el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad y la violación de los deberes derivados de la guarda y la convivencia. También consideró las amenazas utilizadas para mantenerlas en silencio y la afectación psicológica provocada en una de las víctimas, que fue acreditada mediante pericias.

Como circunstancias atenuantes, la fiscal contempló que R.C.Q. no tenía antecedentes penales, su arraigo familiar y laboral, su conducta posterior a los hechos y su aceptación de comenzar inmediatamente la ejecución de la condena.

La Defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Mónica Palomba, intervino como querellante institucional en representación de las víctimas y prestó conformidad al acuerdo.

Una condena que quedó firme en la audiencia

R.C.Q. había recibido inicialmente una condena de 10 años de prisión. Sin embargo, la defensa presentó una impugnación y el Tribunal de Impugnación modificó parcialmente la declaración de responsabilidad, por lo que ordenó realizar una nueva audiencia para determinar la pena. En esa instancia, realizada este martes, las partes arribaron al nuevo acuerdo por nueve años de prisión efectiva.

El tribunal colegiado homologó la propuesta por unanimidad y ordenó el inicio inmediato de la ejecución de la pena. El hombre quedó detenido en la propia audiencia y comenzó así a cumplir la condena.