Mujer condenada a 12 años por el homicidio del taxista Marín en Allen

El crimen de Ricardo Marín llegó a una definición judicial en Allen. Una mujer de 35 años admitió haber participado como coautora del homicidio y recibió una condena de 12 años de prisión efectiva, en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía y la Defensa Pública.

El hecho ocurrió entre el 8 y el 10 de julio pasado y tuvo un dato clave: la mujer conocía a Marín y tenía una llave de su casa. Según describió la fiscal Verónica Villarruel, ingresó alrededor de las 13:15 sin forzar ninguna puerta ni ventana. Una vez adentro, estaba acompañada por otra persona, que también se encuentra imputada y permanece con prisión preventiva domiciliaria.

De acuerdo con la acusación que la mujer reconoció, ambas atacaron físicamente a Marín y luego se llevaron un teléfono celular, una billetera y los juegos de llaves de dos vehículos. El informe preliminar de la autopsia indicó que la víctima presentaba signos de estrangulamiento y que murió como consecuencia de los múltiples golpes recibidos en la cabeza.

El cuerpo fue encontrado por efectivos de la Comisaría Sexta de Allen, después de que uno de los hijos de Marín diera aviso a la Policía. Desde ese momento comenzó una investigación que reunió allanamientos, rastrillajes, pericias, entrevistas y el análisis de cámaras de seguridad del 911 y de viviendas particulares.

La Fiscalía enumeró además más de 13 entrevistas, el trabajo del Gabinete de Criminalística, informes médicos, la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense y distintas medidas realizadas por la División Judicial e Investigación de Allen. Durante un rastrillaje también fueron encontradas las llaves de la casa de Marín y el automóvil que utilizaba como taxi, elementos considerados parte del sustento de la acusación.

Con ese escenario, la fiscalía y el defensor penal público Luis Carrera acordaron resolver el caso mediante un juicio abreviado. El acuerdo contó además con el aval expreso de los hijos de la víctima. “Han manifestado su expresa conformidad para finalizar el proceso con esta imputada”, señaló Villarruel al solicitar la condena.

Frente al tribunal integrado por Oscar Gatti, Gastón Martín y Fernando Sánchez Freytes, la mujer reconoció haber cometido el hecho, aceptó la calificación legal y prestó conformidad con los 12 años de prisión efectiva. Tras un breve cuarto intermedio, los jueces homologaron el acuerdo y, como las partes renunciaron a los plazos procesales, la condenada comenzó a cumplir la pena ese mismo día.