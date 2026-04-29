Robo y vandalismo en las obras de pavimentación de la Ruta 62: se llevaron materiales y equipos de seguridad

La empresa POSE, responsable de la pavimentación de la Ruta Provincial 62, comunicó que durante la madrugada del 27 de abril se registraron robos de materiales y actos de vandalismo en varios puntos del tramo en construcción.

Según explicaron desde la firma, los elementos sustraídos incluyen tanto materiales de obra como dispositivos de seguridad destinados a la señalización preventiva, esenciales para garantizar la circulación segura en la ruta intervenida. Además, se reportaron daños en distintos componentes vinculados al desarrollo de los trabajos.

El hallazgo se produjo en la mañana siguiente, cuando el personal jerárquico de POSE detectó las irregularidades y procedió a realizar las actuaciones correspondientes, dejando constancia del hecho ante las autoridades.

Desde la empresa expresaron su preocupación: este tipo de episodios no solo genera pérdidas económicas, sino que también compromete la seguridad de los trabajadores y de los vecinos y conductores que transitan por la zona. En este contexto, realizaron un llamado a la reflexión y al compromiso comunitario para evitar nuevos incidentes que puedan afectar el progreso de la obra.

La pavimentación de la Ruta Provincial 62 es una de las intervenciones más esperadas por la comunidad. Su finalización impactará de manera directa en la conectividad, en la vida cotidiana de los habitantes y en el desarrollo del turismo regional.

POSE puso a disposición de quienes puedan aportar información las siguientes vías de contacto: WhatsApp 11 2304 3038 y correo electrónico obraruta62@gmail.com