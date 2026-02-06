La pavimentación de la Ruta Provincial 62, que conecta el barrio Caleuche con el lago Lolog, incrementó su ritmo de trabajo en los últimos días. Este impulso se dio tras una visita del gobernador Rolando Figueroa, quien pidió a la empresa adjudicada acelerar los plazos para finalizar el asfaltado de seis kilómetros clave en la zona.

La obra, que actualmente presenta un avance superior al 15%, se encuentra en una etapa de movimiento de suelos y ejecución de obras de arte, como la instalación de alcantarillas. Estos trabajos son fundamentales para garantizar la durabilidad y seguridad del nuevo pavimento.

La empresa a cargo del proyecto es POSE SA, que comenzó las tareas en septiembre de 2025 y tiene un plazo de ejecución hasta agosto de 2026. El contrato se firmó tras cumplir con todos los requisitos técnicos exigidos por el proceso licitatorio.

El financiamiento proviene del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con un presupuesto que supera los 7.600 millones de pesos. La Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), dependiente del ministerio de Infraestructura, es la encargada de llevar adelante el proceso.

Desde el punto de vista turístico, la obra busca poner en valor una ruta muy apreciada por su entorno paisajístico. Al mismo tiempo, brindará un acceso más seguro y cómodo para los residentes de la zona, potenciando la actividad económica local.

Durante su recorrido, el gobernador también solicitó que se mantenga el camino de ripio actual con trabajos intensivos de riego y nivelación, y remarcó que la obra tiene un carácter estratégico para el desarrollo turístico, urbano y de seguridad vial.