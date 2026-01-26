Ruta 62: Figueroa pidió acelerar una obra clave para el turismo

En una recorrida por San Martín de los Andes, el gobernador Rolando Figueroa pidió agilizar la pavimentación de la Ruta Provincial 62. El objetivo es mejorar la seguridad y potenciar el perfil turístico de la zona.

La obra cubre un trayecto de seis kilómetros, desde el barrio Caleuche hasta el lago Lolog, zona que ha visto un fuerte crecimiento habitacional y en el tránsito de visitantes que buscan los paisajes naturales del sur neuquino.

El mandatario provincial también solicitó fortalecer el mantenimiento del camino de ripio, que actualmente representa riesgos para los conductores. Se pidió aplicar riego regular y nivelación con maquinaria pesada.

Los trabajos comenzaron en septiembre de 2025 y están a cargo de la empresa POSE SA, con un plazo de ejecución fijado hasta agosto de 2026, bajo condiciones técnicas fiscalizadas por organismos provinciales.

La iniciativa se ejecuta gracias a un préstamo de más de 7.600 millones de pesos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y fue licitada por la UPEFE, que canaliza proyectos con financiamiento externo.

La pavimentación posicionará a esta vía como una nueva alternativa turística escénica, conectando urbanizaciones y atractivos del Parque Nacional Lanín, realzando el valor paisajístico del lago Lolog.