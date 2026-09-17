Rosario: 14 detenidos tras 54 allanamientos por amenazas a escuelas y vínculos con el narcomenudeo

Catorce personas fueron detenidas en Rosario luego de 54 allanamientos realizados en el marco de una investigación por la aparición de banderas con mensajes amenazantes en escuelas de la provincia de Santa Fe. Los procedimientos también permitieron avanzar sobre grupos vinculados al narcomenudeo y a distintos hechos de violencia.

Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración de la Policía Federal Argentina (PFA), y se desarrollaron desde el viernes 11 de septiembre y durante los días posteriores. La investigación está a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Qué secuestró la Justicia en los 54 allanamientos realizados en Rosario

Como resultado de los procedimientos fueron secuestradas 15 armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y cerca de un kilogramo de estupefacientes, elementos que quedaron a disposición de los investigadores para profundizar las distintas líneas de la causa.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el fiscal Matías Merlo brindaron detalles sobre el operativo. Según explicó el funcionario judicial, las banderas con mensajes intimidatorios fueron interpretadas como una forma de comunicación utilizada por diferentes grupos que disputan espacios territoriales vinculados con la venta de drogas.

Merlo señaló que la primera tanda de allanamientos se concretó en menos de 24 horas desde la aparición de las amenazas y que el despliegue permitió desactivar un foco de conflicto. La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados y la determinación del grado de participación que tuvo cada detenido.

De las 14 personas arrestadas, 11 quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras que las otras tres son investigadas por el MPA. Entre los involucrados hay menores de edad y personas con antecedentes policiales, de acuerdo con la información brindada por las autoridades.

El fiscal sostuvo que los detenidos presentan vinculaciones con distintos actores relacionados con el narcomenudeo y hechos de violencia asociados a la comercialización de estupefacientes. También indicó que la investigación apunta a establecer el funcionamiento de los grupos territoriales involucrados y el origen de las amenazas.

Los procedimientos se desarrollaron además durante los días en que Rosario es una de las sedes de los Juegos Suramericanos, incluida la jornada de inauguración del evento. Desde el Gobierno santafesino remarcaron que las tareas de investigación y prevención continuaron pese al operativo de seguridad desplegado por la competencia internacional. La causa permanece abierta y la Fiscalía deberá determinar ahora las responsabilidades individuales y el vínculo concreto entre los detenidos, las amenazas dirigidas a establecimientos educativos y los grupos dedicados al narcomenudeo.