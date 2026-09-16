Una investigación iniciada a mediados de julio derivó en tres allanamientos realizados este miércoles 16 de septiembre en distintos domicilios de los barrios Vista Hermosa y Trahun Hue, en la localidad de Centenario. Como resultado de los procedimientos, la Policía del Neuquén demoró a tres hombres y secuestró armas de fuego, municiones, droga y otros elementos de interés para la causa.

Cómo fueron los operativos en dos barrios de Centenario donde demoraron a tres personas

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, con apoyo de personal de la Comisaría 52 y de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO). Según la información oficial, la causa se originó a partir de un hecho de amenazas y abuso con arma de fuego denunciado en julio de este año en el barrio Trahun Hue.

A partir de las tareas de investigación desarrolladas durante las últimas semanas, la Justicia autorizó los procedimientos simultáneos que se concretaron durante la jornada. Durante los allanamientos, los uniformados encontraron un revólver calibre 44 junto con un cartucho del mismo calibre. También secuestraron un revólver calibre 32 largo, 41 cartuchos compatibles con esa arma, seis municiones calibre 44 y una vaina servida.

La intervención policial sumó además la participación del Departamento Antinarcóticos, luego de que en uno de los domicilios se detectara la presencia de sustancias estupefacientes. Los agentes incautaron 18 gramos de cocaína, 24 gramos de cogollos de marihuana, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares Samsung, un iPhone de color rosado y un cuaderno con anotaciones que será analizado en el marco de la investigación.

Tres demorados y avance de la investigación

Fuentes policiales confirmaron que tres hombres fueron demorados durante los allanamientos por su presunta vinculación con la causa que investiga la Justicia. Además del secuestro de armas y droga, los investigadores buscan determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en el episodio denunciado meses atrás.

La investigación continúa bajo supervisión judicial y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis de los elementos secuestrados durante los procedimientos.