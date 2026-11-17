Una discusión de tránsito terminó con un motociclista internado y una investigación penal en curso en la ciudad santafesina de Rosario. El conductor de una camioneta lo embistió durante una maniobra brusca, lo hizo chocar contra un poste y caer posteriormente contra la vereda. Lejos de asistir a la víctima, escapó sin asistirlo. Otros automovilistas lo persiguieron y consiguieron interceptarlo a las pocas cuadras.

El episodio que dejó a un motociclista atropellado y con tres fracturas en Rosario

Todo ocurrió el pasado viernes 13 de noviembre, alrededor de las 7.15, en la esquina de Casilda y Mar del Plata, en pleno centro de Rosario. La víctima fue identificada como Mauricio, de 47 años, quien circulaba en su motocicleta cuando comenzó a discutir con el conductor de la camioneta por una maniobra de tránsito.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el enfrentamiento verbal se habría extendido durante varias cuadras. Al llegar a la mencionada intersección, el conductor de la camioneta automovilista realizó una maniobra brusca y embistió al motociclista, que salió despedido y terminó golpeando contra un árbol de la vereda.

Dos peatones que circulaban por el lugar presenciaron el impacto. La motocicleta quedó prácticamente destruida por la violencia del choque.

Otros conductores persiguieron al automovilista que escapó

Después de atropellar al motociclista, el conductor de la camioneta aceleró y abandonó el lugar sin prestarle asistencia. Sin embargo, los pedidos de ayuda de la víctima alertaron a otros automovilistas, que decidieron seguirlo.

La persecución terminó varias cuadras más adelante, cuando consiguieron interceptar el vehículo y dieron aviso a la Policía de Santa Fe.

El conductor fue trasladado a la Comisaría Décima de Rosario, donde quedó demorado a disposición de la Justicia. No obstante, recuperó la libertad pocas horas después por disposición del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Cómo quedó el motociclista después del choque

La víctima recibió las primeras atenciones médicas y fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. El sábado se dispuso su derivación al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en Rosario.

Los profesionales constataron que presentaba politraumatismos y tres fracturas en el brazo y el codo izquierdos. El hombre permanece internado y aguarda la disponibilidad de insumos quirúrgicos y un turno para someterse a una intervención traumatológica.

Por qué la querella cuestionó la liberación del conductor

La decisión de la Fiscalía de disponer la libertad del automovilista generó disconformidad en el entorno de la víctima. El abogado querellante, Maximiliano Special, cuestionó que la medida se adoptara antes de que los investigadores pudieran analizar elementos que considera fundamentales para esclarecer lo ocurrido.

En ese sentido, sostuvo: "cuando se tomó esa decisión la Fiscalía todavía no contaba con los registros de las cámaras de seguridad ni con las declaraciones de la víctima y de los testigos".

La secuencia del choque quedó registrada por una cámara de videovigilancia de la zona. Las imágenes fueron incorporadas a la causa penal y permiten observar el desplazamiento de ambos vehículos, la colisión y la posterior fuga.

La querella busca que se investigue si hubo una maniobra intencional

A partir de las grabaciones y los testimonios, la representación legal de Mauricio pretende impulsar una revisión de la calificación legal del hecho.

Special anticipó que buscarán demostrar que la embestida no fue producto de un accidente de tránsito, sino de una acción deliberada. "Buscaremos demostrar que no se trató de un accidente de tránsito, sino de una maniobra intencional", afirmó.

Estado de la investigación

La causa continúa en trámite bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Las imágenes de videovigilancia y las declaraciones testimoniales forman parte de los elementos que deberán analizarse para determinar las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades penales.

El conductor recuperó la libertad, aunque eso no implica el cierre de la investigación ni una resolución sobre su responsabilidad. La víctima permanece internada en el HECA a la espera de una intervención quirúrgica.