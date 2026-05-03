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INVESTIGAN LAS CAUSAS

En la Ruta 237: un auto volcó y dejó cuatro ocupantes lesionados

El siniestro movilizó a bomberos, ambulancias y personal sanitario de la región. Las causas del vuelco son materia de investigación y aún no se confirmó el estado de los heridos.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 20:40
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Cuatro heridos tras el vuelco de un auto en la Ruta 237: investigan las causas

Un importante operativo de emergencia se desplegó este domingo por la tarde, tras el vuelco de un vehículo en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1324, donde cuatro personas resultaron heridas.

El siniestro fue protagonizado por un Volkswagen Gol Trend, que por motivos que aún se intentan establecer terminó volcado sobre la calzada, lo que generó una rápida intervención de los equipos de asistencia.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos de Picún Leufú y Villa El Chocón, junto a ambulancias de ambas localidades y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén, quienes brindaron atención a los ocupantes del rodado.

Según las primeras informaciones, en el vehículo viajaban cuatro personas, aunque hasta el momento no se precisó el estado de salud de cada uno de los involucrados.

El operativo se centró en la asistencia inmediata de las víctimas y en asegurar la zona para evitar nuevos incidentes, mientras que las causas del accidente continúan bajo investigación.

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