Durante la noche de este sábado efectivos del Destacamento Nahuel Huapi protagonizaron un operativo poco habitual al asistir en el rescate de un animal silvestre en inmediaciones de la Ruta Nacional 237, cerca de Villa Llanquín.

El procedimiento se inició alrededor de las 23:30, cuando el personal fue convocado para verificar la presencia de un vehículo que habría sido visto realizando maniobras sospechosas en la zona. Tras un rastrillaje sin resultados positivos, la intervención tomó un giro inesperado.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un guardaparque de la Seccional La Lipela, quien se encontraba siguiendo el rastro de un guanaco joven (conocido como “chulengo”) que había sido avistado previamente en estado de desorientación a la altura del kilómetro 1609.

Ante la situación, se coordinó un trabajo conjunto para resguardar al animal, iniciando un arreo controlado a lo largo de varios kilómetros por la vera de la ruta, con el objetivo de evitar que ingresara a la calzada y provocara un accidente.

Finalmente, el operativo culminó con éxito en el kilómetro 1606, donde lograron encontrar al animal. Posteriormente, fue escoltado hasta la Seccional La Lipela, donde quedó bajo resguardo en un corral, a la espera de las medidas correspondientes para su reinserción en el entorno natural.