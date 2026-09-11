Una mujer de unos 30 años murió este viernes por la tarde tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1302, en inmediaciones de Villa El Chocón. El vehículo en el que viajaba dio dos tumbos y terminó ocupando parte de la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30. Según informó a Mejor Informado el comisario Rubén Pinchulef, la víctima fatal era quien conducía el automóvil. En el rodado también viajaban su hijo de 2 años y sus padres, de unos 50 años.

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, una de las hipótesis que se investiga es que el vehículo habría circulado a una velocidad excesiva, lo que podría haber provocado la pérdida de control y posterior vuelco. No habría intervenido otro vehículo en el siniestro.

Los tres sobrevivientes fueron trasladados inicialmente al hospital de Villa El Chocón. Posteriormente, la mujer que viajaba como acompañante y que sería la madre de la víctima fatal fue derivada a Cutral Co por indicación médica, con el objetivo de realizarle controles y estudios de mayor complejidad.

Viajaban desde Pucón hacia Allen

La familia es oriunda de Allen, Río Negro, y regresaba desde Pucón, Chile, cuando ocurrió el siniestro sobre la Ruta 237.

Por circunstancias que todavía deben establecerse, el automóvil perdió el control y protagonizó dos tumbos antes de detenerse sobre la ruta.

Personal de la Policía y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes y realizar las primeras actuaciones.

Trasladaron el cuerpo a la morgue de Neuquén

El cuerpo de la mujer fue retirado del lugar y trasladado a la morgue de Neuquén. En tanto, al momento de la actualización de esta información, continuaban las tareas para retirar el vehículo, que había quedado ocupando parte del asfalto.

La investigación continúa para determinar con precisión la mecánica del siniestro y establecer las causas que provocaron la pérdida de control del automóvil. Personal de la Comisaría 42° intervino en las actuaciones realizadas sobre la Ruta Nacional 237.