Una mujer murió este viernes por la tarde tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1300, en cercanías de Villa El Chocón, provincia de Neuquén.

El hecho fue confirmado pasadas las 16:30 por fuentes de la Policía de Neuquén. Por el momento, no se difundieron la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre los vehículos involucrados o la mecánica del siniestro.

Personal policial trabaja en el sector para preservar la escena y avanzar con las primeras actuaciones. El tránsito no se encuentra cortado, aunque las autoridades solicitaron circular con precaución debido al operativo desplegado en la zona.

Qué se sabe hasta ahora

El siniestro ocurrió en una de las salidas de Villa El Chocón, sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1300.

La Policía de Neuquén confirmó que una persona falleció en el lugar como consecuencia del hecho.

Hasta el momento, no fueron informadas oficialmente las circunstancias que provocaron el siniestro. Tampoco se dio a conocer la identidad de la víctima ni si hubo otras personas heridas.

La investigación deberá determinar en las próximas horas cómo ocurrió el hecho y qué vehículos estuvieron involucrados, a partir de las pericias y testimonios que puedan incorporarse al expediente.

El tránsito continúa habilitado

A pesar de la gravedad del siniestro, la Ruta 237 permanece habilitada en el sector.

La presencia de efectivos y equipos de emergencia obliga a los conductores a reducir la velocidad y prestar especial atención al circular por las inmediaciones del kilómetro 1300.

La recomendación resulta especialmente relevante para quienes utilizan este corredor entre Neuquén, Villa El Chocón, Picún Leufú y los destinos cordilleranos.

La investigación continúa

El siniestro fatal ocurrido este viernes en el kilómetro 1300 de la Ruta Nacional 237 permanece en etapa inicial.

La Policía de Neuquén continúa trabajando en el lugar, mientras se espera que durante las próximas horas puedan conocerse nuevos datos sobre la víctima, los vehículos involucrados y las circunstancias que derivaron en el hecho.

La información será actualizada a medida que las autoridades confirmen nuevos elementos sobre la investigación.

Una ruta que registró otros siniestros recientes

El nuevo episodio se produce en un corredor vial que durante los últimos meses registró distintos accidentes.

En mayo de 2026, un conductor volcó sobre la Ruta 237 cerca de Picún Leufú luego de intentar esquivar un bache. El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 1320 y volvió a poner el foco sobre las condiciones de circulación en ese tramo.

En agosto, además, Vialidad Nacional había informado una calzada reducida entre Arroyito y Villa El Chocón, a la altura del kilómetro 1291, por otro siniestro vial que involucró a un vehículo de gran porte. En ese caso, el tránsito permaneció habilitado con restricciones.

La Ruta Nacional 237 también fue escenario de otros hechos fatales. En septiembre de 2023, un vuelco ocurrido entre Picún Leufú y El Chocón dejó una persona fallecida y otra gravemente herida.

Estos antecedentes no permiten establecer una relación con el siniestro ocurrido este viernes, cuya mecánica todavía se encuentra bajo investigación.