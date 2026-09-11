Una mujer murió este viernes por la tarde tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1302, en inmediaciones de Villa El Chocón.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 y, según la información conocida hasta el momento, el vehículo en el que viajaba la víctima habría protagonizado un vuelco. No habría otro vehículo involucrado en el siniestro.

Además de la mujer que perdió la vida, otros ocupantes del rodado resultaron afectados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no fueron difundidos oficialmente mayores detalles sobre su estado de salud.

Viajaban desde Chile hacia Allen

De acuerdo con la información disponible, el vehículo habría partido desde Pucón, Chile, y tenía como destino la ciudad de Allen, en Río Negro.

En el rodado viajaban varias personas cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, se produjo el autovuelco sobre la Ruta 237.

Personal policial y equipos de emergencia se desplegaron en el lugar para asistir a los ocupantes y realizar las primeras actuaciones.

Investigan las causas del incidente

La investigación se encuentra en una etapa inicial y busca determinar por qué el vehículo perdió el control y terminó volcando.

Personal policial de la Comisaría 42° continúa trabajando en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer la mecánica del siniestro.

Por el momento, no fueron difundidas oficialmente la identidad de la mujer fallecida ni mayores detalles sobre las personas trasladadas al hospital.

La información será actualizada a medida que las autoridades confirmen nuevos datos sobre el hecho ocurrido este viernes en la Ruta 237, cerca de Villa El Chocón.