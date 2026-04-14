Un choque en cadena registrado este martes por la tarde provocó demoras y largas filas de vehículos en uno de los principales accesos entre Neuquén y Cipolletti. El hecho ocurrió pasadas las 17 sobre la colectora de la Avenida Raúl Alfonsín, en dirección al Tercer Puente.

Según la información preliminar, aún no se confirmó la cantidad de vehículos involucrados en el siniestro vial. Sin embargo, el impacto generó una rápida intervención de los servicios de emergencia. Al menos dos ambulancias del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) se dirigieron al lugar del hecho, junto a móviles de la Policía provincial. Según información aportada por la Policía a Mejor Informado, solamente hubo daños materiales.

El operativo de asistencia y prevención obligó a reducir la circulación en la zona, lo que derivó en importantes demoras en plena hora pico.

Congestión hacia el tercer puente

El incidente afectó directamente el tránsito en dirección al tercer puente, una vía estratégica que conecta la ciudad de Neuquén con Cipolletti. Conductores reportaron extensas filas y circulación lenta en los accesos, especialmente en la colectora de la Avenida Raúl Alfonsín.

Desde los organismos de tránsito se recomienda:

Circular con precaución en la zona afectada

Respetar las indicaciones del personal policial

Considerar vías alternativas para evitar demoras

Mantener distancia entre vehículos

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