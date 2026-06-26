Una joven embarazada fue trasladada al Hospital Natalio Burd de Centenario luego de un choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 7 este viernes por la tarde, a la altura de la estación de servicio Puma.

El siniestro involucró a un Volkswagen Polo y una Toyota Corolla Cross que circulaban en sentido Centenario-Neuquén. Según la versión preliminar aportada por el conductor del automóvil, un perro cruzó repentinamente la ruta, lo que obligó a una maniobra de emergencia que terminó con el impacto desde atrás contra la camioneta.

La mujer embarazada viajaba como acompañante en el Volkswagen y fue derivada al hospital por prevención. Tanto el conductor del auto como la conductora de la camioneta resultaron ilesos y los test de alcoholemia realizados dieron resultado negativo.

El choque ocurrió cerca de un cruce con antecedentes de siniestros

El impacto se produjo pocos metros antes de la estación de servicio Puma, uno de los sectores de mayor circulación de la Ruta 7 en Centenario.

El Volkswagen Polo, que circulaba por el carril izquierdo, impactó violentamente contra la parte trasera de una Toyota Corolla Cross. Como consecuencia, el frente del automóvil quedó completamente destruido.

Sobre el asfalto quedaron marcas de una frenada superior a los 15 metros, un indicio que ahora forma parte de las pericias para reconstruir la mecánica del hecho.

¿Qué se sabe sobre la posible participación del perro?

De acuerdo con el relato brindado por el conductor del Volkswagen a la Policía, un perro apareció de forma repentina sobre la calzada.

El automovilista aseguró que intentó evitar atropellarlo mediante una maniobra de emergencia, pero no logró detener completamente el vehículo y terminó chocando contra la camioneta que circulaba delante.

Por el momento, las autoridades investigan si esa situación fue efectivamente el desencadenante del siniestro, ya que todavía restan pericias y relevamiento de testimonios.

La embarazada fue trasladada por prevención

La única persona derivada fue la joven embarazada que viajaba como acompañante en el Volkswagen.

Fue asistida inicialmente en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Natalio Burd, donde ingresó consciente para realizar estudios y placas preventivas.

En tanto:

El conductor del Volkswagen no sufrió lesiones.

La conductora de la Toyota Corolla Cross tampoco presentó heridas.

Ambos controles de alcoholemia arrojaron resultado negativo.

El operativo obligó a desviar el tránsito

Tras el choque intervino personal de la Comisaría Quinta, efectivos de Tránsito Villa Obrera y una dotación de Bomberos Voluntarios.

Mientras se retiraban los vehículos y se limpiaba la calzada, el tránsito fue desviado por la colectora Expedicionarios del Desierto, desde el acceso al cementerio hasta la zona del siniestro.

La circulación quedó completamente normalizada alrededor de las 14:10, cuando ambos vehículos fueron removidos hacia la banquina.