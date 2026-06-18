Una camioneta Ford Ranger que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo fue secuestrada por la Policía durante un operativo realizado sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de Cañadón de las Cabras.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que el Centro de Monitoreo Urbano emitiera una alerta tras detectar el paso del vehículo mediante el sistema de lector automático de patentes. La medida judicial estaba vinculada a una investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Neuquén.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales acudieron al lugar, identificaron al conductor y verificaron la situación registral de la camioneta. Una vez confirmada la información, procedieron al secuestro del vehículo y lo pusieron a disposición de la Justicia.

La alerta se activó por el lector de patentes

De acuerdo con la información policial, la intervención comenzó cuando el sistema tecnológico de monitoreo detectó la circulación de la Ford Ranger sobre la que pesaba una medida judicial vigente.

La herramienta permitió identificar la patente en tiempo real y generar una alerta automática para que los efectivos desplegaran el operativo de interceptación.

Un vehículo vinculado a una causa por robo

Durante las verificaciones realizadas en el lugar, los uniformados constataron que la camioneta registraba un pedido de secuestro judicial relacionado con una investigación por robo.

La causa cuenta con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Neuquén, organismo que ahora continuará con las actuaciones correspondientes para determinar los próximos pasos del expediente.

¿Cómo fue el procedimiento policial?

Una vez localizada la camioneta en el sector de Cañadón de las Cabras, los efectivos identificaron al conductor y realizaron las consultas de rigor en los sistemas oficiales.

Confirmada la vigencia del requerimiento judicial, se concretó el secuestro del vehículo y se notificó a las autoridades competentes para continuar con la investigación.

La tecnología gana protagonismo en los controles

El caso volvió a poner en evidencia el papel que cumplen los sistemas de lectura automática de patentes en la detección de vehículos buscados por la Justicia.

Estas herramientas permiten cruzar información en tiempo real con bases de datos judiciales y policiales, reduciendo los tiempos de respuesta ante situaciones vinculadas a delitos, vehículos robados o medidas de secuestro vigentes.

En los últimos años, los sistemas de monitoreo inteligente se han convertido en uno de los principales recursos para fortalecer la prevención y la investigación criminal, especialmente en corredores viales de alto tránsito.

Qué pasará ahora con la camioneta

El vehículo quedó secuestrado y bajo disposición judicial mientras avanzan las actuaciones vinculadas a la causa por robo.

La Fiscalía interviniente deberá determinar las medidas procesales que correspondan y establecer si existen nuevas diligencias pendientes relacionadas con el origen y la situación legal de la camioneta.