Un choque entre dos camiones registrado este martes sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de Picada 16, provocó importantes complicaciones para el tránsito y largas filas de vehículos en ambos sentidos de circulación.

Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a dos transportes de carga que colisionaron por causas que todavía no fueron informadas oficialmente. Como consecuencia, la circulación quedó parcialmente restringida mientras trabajan efectivos policiales y equipos de emergencia.

El hecho ocurrió durante la jornada de este martes y, hasta el momento, no trascendió información oficial sobre el estado de salud de los conductores involucrados. Las tareas se concentran en despejar la calzada y restablecer la circulación normal.

El tránsito quedó colapsado en ambos sentidos

El impacto generó un fuerte congestionamiento vehicular sobre uno de los corredores más transitados del norte neuquino.

Conductores que circulaban por el sector reportaron filas de entre 3 y 5 kilómetros, tanto en dirección a Neuquén capital como hacia San Patricio del Chañar, una situación que se agravó por la presencia constante de transporte pesado vinculado a la actividad hidrocarburífera.

La reducción de carriles obligó a disminuir la velocidad y provocó demoras que se extendieron durante varias horas.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el accidente?

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no difundieron un informe oficial sobre la mecánica del choque.

Tampoco se confirmó si hubo personas heridas ni si alguno de los conductores requirió asistencia médica.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Neuquén y personal de emergencia para ordenar el tránsito y remover los vehículos involucrados.

Un corredor clave para Vaca Muerta

La Ruta Provincial 7 es una de las vías estratégicas para la conectividad entre Neuquén capital, Centenario, San Patricio del Chañar y las áreas de influencia de Vaca Muerta.

Por esa razón, cualquier incidente genera un impacto inmediato sobre miles de automovilistas, trabajadores petroleros, transportistas y servicios logísticos que utilizan diariamente este corredor.

Durante los últimos años, distintos accidentes y cortes de tránsito volvieron a poner el foco sobre la necesidad de mejorar la seguridad vial en la traza.

Antecedentes recientes en la Ruta 7

El corredor registra antecedentes frecuentes de siniestros y complicaciones de tránsito.

En mayo de este año, un choque entre un camión arenero y una camioneta en cercanías de San Patricio del Chañar provocó importantes demoras y obligó a desplegar un operativo sanitario y policial.

Además, distintos incidentes ocurridos en los tramos entre Neuquén y Centenario han generado colapsos de circulación durante horarios de alta demanda.

Cómo afecta a los conductores

Las mayores complicaciones se registran para quienes utilizan la Ruta 7 como vía habitual de conexión laboral.

Las autoridades recomiendan:

Circular con velocidad reducida.

Mantener distancia de seguridad.

Respetar las indicaciones del personal en el lugar.

Evaluar rutas alternativas mientras continúan los trabajos.

Al cierre de esta edición, la circulación continuaba afectada y los equipos de emergencia seguían trabajando en la zona para retirar los vehículos involucrados y normalizar el tránsito.