Con el paso de las horas, empiezan a conocerse más detalles alrededor de la muerte de Darío Gastón Ruiz, el soldador hallado sin vida dentro de un yacimiento de Vaca Muerta. Y mientras avanza la investigación judicial, también crecen las preguntas sobre lo que ocurrió durante las últimas horas de trabajo en Sierra Barrosa.

El operario tenía 43 años, era oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires, y trabajaba para AESA en la obra de la Planta de Tratamiento de Crudo del bloque La Angostura Sur, un área operada por YPF.

Había llegado solo a Neuquén y se alojaba en un albergue de la empresa, lejos de su familia y en medio del ritmo permanente de uno de los sectores más activos de Vaca Muerta.

Lo encontraron junto a grandes caños

Ruiz fue encontrado tirado al lado de enormes caños que formaban parte de un ducto en construcción.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que uno de esos tramos podría haberse desprendido y lo golpeó mientras realizaba tareas de soldadura durante el turno noche.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre cómo ocurrió el hecho ni sobre la mecánica exacta de la muerte.

Las preguntas que todavía no tienen respuesta

Entre las dudas que comenzaron a surgir en las últimas horas tienen que ver con el hecho de que el operario estaba solo en ese sector al momento del hecho.

También genera interrogantes el tiempo que pasó hasta que fue encontrado.

Según trascendió, nadie advirtió su ausencia hasta la mañana siguiente, cuando compañeros de trabajo lo hallaron tirado al costado del ducto ya sin signos vitales.

Esos puntos ahora forman parte de la investigación que intenta reconstruir minuto a minuto qué pasó dentro del yacimiento durante la noche.

Una muerte en medio del crecimiento récord

El hecho ocurrió en el área La Angostura Sur, uno de los sectores que más creció en los últimos meses dentro del desarrollo no convencional de Neuquén.

En las últimas horas, la propia YPF había destacado el fuerte salto productivo de Sierra Barrosa, donde la extracción pasó de 2.000 a 47.000 barriles diarios en apenas 18 meses.

En paralelo a ese crecimiento, la muerte del soldador volvió a poner el foco sobre las condiciones en las que se realizan tareas pesadas dentro de los yacimientos y sobre los controles en sectores donde la actividad no se detiene durante las 24 horas.

Qué dijo la empresa

Tras conocerse el hecho, AESA emitió un comunicado donde confirmó la muerte del trabajador y aseguró que el episodio ocurrió “por causas que aún se intentan determinar”.

La empresa informó además que activó los protocolos internos de seguridad y que dio intervención a las autoridades competentes para avanzar con la investigación.