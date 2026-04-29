Se quitó la tobillera electrónica, acumulaba dos pedidos de captura y quiso escapar corriendo en plena calle, pero no llegó lejos: la Policía lo persiguió a pie y lo recapturó en la zona oeste de Bariloche. Tras un tenso operativo el prófugo terminó reducido y a disposición de la Justicia.

Todo comenzó cuando efectivos de la Comisaría 28° realizaban recorridos de prevención en la zona de Onelli y Dos de Agosto. En ese contexto, intentaron identificar a un hombre que merodeaba el lugar. Sin embargo, lo que parecía un control de rutina se transformó en una escena de fuga: al notar la presencia policial, el sujeto reaccionó de inmediato, se colocó la capucha y salió disparado.

Pero no fue una huida cualquiera. Los uniformados advirtieron rápidamente la maniobra y se lanzaron en una persecución a pie por varias cuadras. La tensión creció segundo a segundo, con el sospechoso intentando perderse entre las calles mientras los efectivos acortaban distancia. Finalmente, la carrera terminó de manera abrupta: el hombre fue alcanzado, reducido y esposado en plena vía pública.

Una vez controlada la situación, llegó la sorpresa que explica la desesperación por escapar. Al identificarlo, los policías confirmaron que el detenido tenía dos pedidos de captura vigentes. El primero estaba vinculado a hechos delictivos anteriores. Pero el dato más grave, y el que expone un desafío directo al sistema judicial, es el segundo requerimiento: había sido declarado en rebeldía por evasión, luego de quitarse la tobillera electrónica con la que cumplía prisión domiciliaria.

Es decir, no solo estaba prófugo, sino que ya había burlado previamente un mecanismo de control judicial. Aun así, intentó pasar desapercibido en la calle, hasta que la presencia policial lo dejó en evidencia y lo empujó a una fuga desesperada que terminó mal.

Finalmente, el recapturado fue trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia provincial. Ahora, además de las causas que arrastraba, deberá enfrentar las consecuencias de haberse fugado y violado el régimen de detención domiciliaria.