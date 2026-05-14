Cinco días sin respuestas

La incertidumbre crece en Centenario por la desaparición de Estela Isabel Castro, una mujer de 33 años que fue vista por última vez el pasado 10 de mayo en el barrio Vista Hermosa y desde entonces no volvió a comunicarse con nadie.

El último dato sobre su paradero la ubica en inmediaciones de las calles Ricardo Güiraldes y Canadá. Después de eso, no hubo más rastros ni mensajes, y las horas comenzaron a transformarse en una búsqueda cada vez más angustiante para su entorno.

La denuncia ya fue radicada y la Policía de Neuquén activó un pedido de ubicación y paradero a través del Centro de Operaciones Policiales.

“Nunca había pasado algo así”

Familiares y amigas aseguraron que no existía ningún motivo para que Estela se ausentara de esa manera. También remarcaron que tiene hijos y que jamás había desaparecido ni perdido contacto durante tantos días.

Con el correr de los días, la preocupación fue creciendo entre vecinos y allegados, que comenzaron a compartir su imagen y sus datos en redes sociales y grupos comunitarios para intentar obtener alguna pista.

Cómo estaba vestida

Según informó la Policía, Estela Isabel Castro es de tez trigueña, contextura delgada, mide aproximadamente 1,57 metros, tiene ojos marrones y cabello oscuro lacio.

Al momento de desaparecer llevaba una remera gris, campera deportiva negra con capucha flúor, jean azul, zapatillas negras y una cartera negra.

El pedido urgente

La investigación quedó en manos de la Comisaría 52 de Centenario. Desde allí solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre la mujer se comunique de inmediato al 101 o al teléfono fijo 4896999.

Mientras tanto, en Vista Hermosa siguen pasando los días sin noticias y la búsqueda se volvió una carrera contrarreloj para quienes esperan volver a verla.