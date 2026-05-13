La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Iván Ezequiel De La Canal, de 35 años, quien fue visto por última vez durante el mes de abril en Roca y cuyo último contacto telefónico se registró el pasado 7 de mayo a las 13:07 horas.

De La Canal es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene tez blanca, cabello ondulado oscuro y ojos marrones. Al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que llevaba. Presuntamente, podría encontrarse residiendo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, según los datos aportados por la investigación en curso.

El pedido de colaboración forma parte del protocolo de búsqueda de personas que lleva adelante la fuerza provincial, el cual incluye la difusión de datos físicos y señas particulares para facilitar la identificación. Desde la institución se destacó que cualquier información, por mínima que sea, puede resultar clave para avanzar en la investigación y dar con el paradero del hombre.

La Policía recordó que en los casos de búsqueda de personas desaparecidas se trabaja en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y otros organismos de seguridad y emergencia, lo que permite articular esfuerzos y garantizar un abordaje integral. En este sentido, se subrayó la importancia de la participación ciudadana, ya que la colaboración de vecinos y testigos suele ser determinante para avanzar en la investigación y lograr resultados concretos en la localización de personas.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a su localización, se solicitó comunicarse de inmediato con la Unidad 42° de San Carlos de Bariloche o al sistema de emergencias 911.