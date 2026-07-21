Un violento siniestro vial se registró en el centro de Mar del Plata, donde una conductora de 54 años atropelló a dos personas luego de chocar contra otro vehículo en la esquina de Moreno y Catamarca. Como consecuencia del hecho, las víctimas sufrieron heridas de gravedad y la mujer fue detenida por orden judicial.

De acuerdo con la información conocida, la conductora habría realizado una maniobra imprudente al llegar a la intersección, donde impactó contra otro automóvil. Tras la colisión, continuó la marcha y terminó embistiendo a varios peatones que se encontraban en la zona.

El siniestro quedó registrado por cámaras de seguridad y en las imágenes se observa cómo una de las víctimas quedó tendida sobre el asfalto, mientras que otra fue arrastrada varios metros por el vehículo tras el impacto.

Los heridos son un hombre de 52 años y un adolescente de 15, quienes sufrieron traumatismos de cráneo graves con pérdida de conocimiento, además de múltiples politraumatismos. Ambos fueron trasladados en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y a la Clínica Colón, donde permanecen internados.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal acudieron al lugar. Durante el procedimiento se secuestró el vehículo y se constató que la conductora no contaba con la documentación habilitante para circular.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que dispuso la aprehensión de la mujer por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público, ya que, según trascendió, presentaba un carnet de conducir presuntamente apócrifo. La acusada fue trasladada a la Unidad Penal Nº 50 de Batán, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades del hecho.