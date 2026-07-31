La temporada de invierno 2026 comenzó con una marcada caída en la ocupación hotelera en la Costa Atlántica, generando alarma entre los sectores turísticos y comerciales. En Mar del Plata, uno de los destinos más tradicionales durante el receso escolar, la ocupación apenas alcanzó un 25% al inicio del período y subió a un 30% el sábado 25 de julio, números significativamente inferiores a los habituales para esta época.

El panorama fue similar en otras ciudades costeras como Necochea, donde el sector hotelero informó una ocupación de solo 19%. Estos datos reflejan una tendencia preocupante que afecta no solo a la hotelería, sino también a la gastronomía, el comercio y las actividades recreativas vinculadas al turismo.

El impacto en la economía local con unas vacaciones de invierno que no fueron las esperadas

Empresarios y comerciantes calificaron la situación como “desastrosa” y advirtieron que la menor llegada de turistas impacta directamente en la economía local. A pesar de los esfuerzos por incentivar el turismo mediante ofertas, promociones bancarias y propuestas especiales, el movimiento fue escaso.

Durante el fin de semana, el mayor flujo se registró gracias a visitantes de localidades cercanas y al público local que aprovechó el buen clima, pero la actividad decayó considerablemente en las tardes y noches, con calles y bares vacíos, y un bajo nivel de consumo en comercios de ropa y otros rubros.

Temporada invernal 2026: la Costa Atlántica y Mar del Plata con ocupación hotelera muy baja

El fenómeno responde a un cambio en los hábitos de los turistas, quienes realizan escapadas más cortas, buscan promociones y reducen sus gastos durante las vacaciones, una situación que se ha venido observando en los últimos meses.

Mar del Plata, que históricamente concentra gran parte del turismo escolar en invierno, enfrenta ahora un escenario con baja ocupación y escaso movimiento comercial, a pesar de las estrategias implementadas para revertir la situación. La expectativa del sector está puesta en los próximos fines de semana y en la posibilidad de mejorar la actividad durante la segunda mitad del receso.