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BUENOS AIRES

San Martín: una alumna apuñaló a un compañero en la entrada de una escuela

El ataque fue antes de entrar a clases y el chico fue hospitalizado, aunque está fuera de peligro.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 19:47
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Una adolescente apuñaló a un compañero en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, en el partido bonaerense de San Martín, minutos antes del ingreso a clases.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, cuando ambos estudiantes se encontraban en la entrada del establecimiento. Según las primeras informaciones, la alumna —de primer año— atacó al joven —de tercer año— con un arma blanca y le provocó cuatro heridas en el cuello y la espalda.

Tras la agresión, el chico quedó tendido en el suelo mientras otros alumnos intentaban asistirlo y pedían ayuda. En ese contexto, la atacante ingresó al colegio y se escondió para evitar ser interceptada por quienes estaban en el lugar.

Minutos después se desplegó un operativo policial y de emergencia, y el estudiante herido fue trasladado al Hospital Eva Perón para una evaluación integral. Fuentes cercanas confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

La causa quedó en manos del fuero penal juvenil, que ahora intenta determinar las circunstancias del ataque y si existía un vínculo previo entre ambos.

En ese sentido, familiares del joven señalaron que habían comenzado a hablarse recientemente y apuntaron a un posible conflicto personal. Según relató una tía, la adolescente le habría exigido que eliminara contactos de su entorno y habría manifestado actitudes de celos en los días previos.

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