Un incendio destruyó por completo una vivienda de dos pisos en el barrio intercultural de San Martín de los Andes y provocó un importante despliegue de emergencia. Dos personas resultaron heridas mientras intentaban apagar las llamas antes de la llegada de los bomberos.

El fuego avanzó rápidamente y consumió toda la estructura de la casa. Según informaron desde el operativo, la propagación se vio favorecida por los materiales con los que estaba construida la vivienda, lo que derivó en pérdidas totales.

Bomberos Voluntarios calificaron el siniestro como un “panorama 5”, una categoría utilizada para describir incendios de gran magnitud y complejidad operativa.

En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos, junto a efectivos policiales y personal del SIEN, que realizó tareas de asistencia preventiva durante el procedimiento.

Por el momento, se investigan las causas que originaron el incendio y no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud de las personas heridas.