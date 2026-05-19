Un hombre con antecedentes penales terminó imputado en Cipolletti luego de protagonizar un violento episodio dentro de un reconocido supermercado, donde fue descubierto intentando robar cortes de carne por casi 50.000 pesos. En medio del intento de fuga, un policía intentó detenerlo y sospechoso lo mordió en un brazo.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 18 en un supermercado ubicado sobre calle La Esmeralda al 1300. Según la acusación presentada por la Fiscalía durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, el imputado ingresó al local y escondió entre sus prendas dos cortes de carne valuados en 47.276 pesos con intenciones de retirarse sin pagar.

No quería devolver la carne y mordió a un oficial

Sin embargo, la maniobra fue advertida por el personal de seguridad del comercio, que inmediatamente alertó al efectivo policial que se encontraba realizando tareas adicionales dentro del supermercado. El uniformado interceptó al sospechoso en el hall de ingreso y le exigió que entregara los productos ocultos.

Pero lejos de colaborar, el hombre reaccionó de manera violenta, intentó escapar y comenzó un fuerte forcejeo con el policía. En medio de la pelea cayó encima del efectivo y lo mordió en el antebrazo derecho, provocándole lesiones de carácter leve.

Finalmente, el sospechoso fue reducido y detenido en el lugar. Luego, la Fiscalía le formuló cargos por hurto en grado de tentativa en concurso real con resistencia a la autoridad y lesiones leves, todo en calidad de autor. Además, durante la audiencia se reveló que el imputado ya cuenta con antecedentes computables. Incluso, actualmente debía cumplir presentaciones semanales en una comisaría por otra causa judicial.

Frente a este escenario, el fiscal solicitó como medida cautelar la prohibición de acercamiento al supermercado donde ocurrió el episodio. Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó la etapa de investigación penal por cuatro meses.