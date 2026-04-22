El influencer Santiago Maratea fue inhabilitado de manera preventiva para conducir en la provincia de Buenos Aires tras difundirse un video en el que aparece manejando sin cinturón de seguridad y utilizando el celular.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Transporte bonaerense, a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, que consideró la conducta como una infracción grave y de alto riesgo para la seguridad vial.

El pedido de sanción fue impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, luego de analizar las imágenes que el propio influencer publicó en sus redes sociales. En el video, Maratea reconoce la imprudencia mientras conduce, lo que reforzó la decisión de las autoridades de avanzar con la inhabilitación preventiva.

Desde el Gobierno señalaron que la conducta representa una actitud irresponsable que pone en peligro tanto su vida como la de terceros, en violación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Para recuperar su licencia, el influencer deberá someterse a una reevaluación en el centro de emisión correspondiente, mientras la causa queda bajo la órbita de la Justicia de Faltas.

Tras la polémica, Maratea publicó un video de disculpas, aunque aclaró que aún no recibió una notificación formal sobre la medida adoptada.