Denuncian a Santiago Maratea por promocionar un té para adelgazar ¿ejercicio ilegal de la nutrición?

El influencer Santiago Maratea enfrenta una denuncia judicial por la promoción en sus redes sociales de un té que, según él, ayudaría a bajar de peso y a inhibir la absorción de carbohidratos. La presentación fue realizada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que lo acusa de ejercer ilegalmente la nutrición y le exige retractarse de sus declaraciones.

La novedad es que el joven ya fue intimado mediante carta documento. Ahora, el proceso iniciado seguirá desarrollándose por los carriles legales.

Laura Salzman, presidenta de la entidad, recordó que la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria prohíbe la recomendación de productos dietéticos por personas que no sean profesionales de la salud. “Puede parecer inofensivo, pero estas sugerencias implican riesgos si no se consideran las necesidades de cada persona”, advirtió Salzman, calificando la conducta del influencer como “agraviante e irresponsable”.

El conflicto comenzó semanas atrás, cuando Maratea compartió en Instagram un reel promoviendo el té, asegurando que ayuda al cuerpo a usar mejor los carbohidratos como energía y a evitar picos de glucosa que generan hambre. En el mismo video criticó a los nutricionistas, lo que profundizó la polémica: “No investigan y desinforman”, afirmó.

Publicidad engañosa

El Colegio de Nutricionistas respondió que este tipo de recomendaciones “pueden ser peligrosas para la salud” y resaltó la importancia de proteger a la población de la publicidad engañosa. Salzman señaló que detrás de estas promociones suelen estar empresas farmacéuticas y alimenticias que buscan influir masivamente en la comunidad a través de figuras mediáticas.

Maratea, cuya publicación se volvió viral, redobló la apuesta y respondió a las críticas con otro video calificando de “traumadas” a las nutricionistas que lo cuestionaron, aunque aclaró que respeta a quienes no compartieron esa postura.

Por ahora, él es el único influencer denunciado, aunque otros personajes públicos, como Yanina Latorre y Belu Lucius, también promovieron este té en sus redes sociales, sumando polémica al debate sobre la responsabilidad de quienes difunden productos supuestamente beneficiosos para la salud.