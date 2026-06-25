Lo que parecía una simple entrega de comida para un detenido terminó destapando una maniobra tan insólita como riesgosa. Una mujer de 73 años intentó ingresar marihuana oculta dentro de una milanesa a la Comisaría 7° de Cinco Saltos para que su hijo la consumiera en el calabozo, pero el plan se derrumbó durante una requisa de rutina.

Todo ocurrió cuando la mujer llegó a la dependencia policial con alimentos destinados a subhijo alojado en una celda. Nadie imaginaba que, entre los ingredientes del menú, también viajaba un pequeño paquete con droga cuidadosamente escondido.

Sin embargo, algo llamó la atención de los efectivos que revisaban la comida antes de autorizar su ingreso. Al inspeccionar uno de los sánguches de milanesa detectaron una anomalía en la carne. No era un corte común ni una imperfección accidental. Había un orificio realizado de manera deliberada.

La sorpresa llegó segundos después. En el interior de la milanesa encontraron un envoltorio de nylon negro que ocultaba aproximadamente diez gramos de marihuana. La maniobra quedó al descubierto antes de que el alimento llegara a manos del detenido.

El hallazgo generó un inmediato movimiento dentro de la unidad policial. La droga fue secuestrada y se dio intervención a la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes. Lo que comenzó como una visita para acercar comida terminó convirtiéndose en una causa penal.