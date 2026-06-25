Lo que comenzó con el ataque de un perro a un niño terminó con una denuncia por maltrato animal en Cipolletti. Un hombre de 34 años reconoció haber golpeado al animal después del incidente y el caso quedó bajo investigación judicial. El perro fue resguardado y trasladado a dependencias municipales.

El episodio ocurrió durante la tarde del martes en el Barrio Obrero A. La situación llegó a conocimiento de la Policía luego de que vecinos alertaran sobre una agresión contra un animal. Cuando los efectivos llegaron al lugar, se encontraron con una escena que había generado preocupación en el sector.

Según surge de las actuaciones, el dueño del perro admitió ante los uniformados que había golpeado al perro luego de que este mordiera a un menor de edad del barrio. La reacción del hombre abrió otro frente de conflicto, ya que la situación dejó de centrarse únicamente en el ataque al niño para pasar también al terreno del maltrato animal.

Mientras los vecinos observaban el movimiento policial, el caso comenzó a tomar forma judicial. La Fiscalía de turno fue informada de inmediato y se dispuso la recepción de una denuncia penal para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

A medida que se desarrollaba el procedimiento, también se buscó una solución para el destino del animal. Por ese motivo se convocó a personal especializado, que arribó con los elementos necesarios para concretar el traslado en condiciones seguras.

Finalmente, el propietario entregó voluntariamente al perro. El animal quedó bajo resguardo en instalaciones municipales, donde permanecerá mientras continúan las actuaciones y se evalúa su situación.