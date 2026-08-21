Santa Fe: la Justicia sospecha de la madre por la muerte de su hijo de 6 años

La investigación por la muerte de Izan Aguirre Mendoza, el nene de 6 años encontrado sin vida en San Justo, Santa Fe, tiene como principal sospechosa a su madre, según explicó el fiscal regional, Jorge Nessier. La mujer, de 22 años, permanece detenida mientras la Justicia reúne pruebas para determinar qué ocurrió.

Durante una conferencia de prensa, Nessier sostuvo que, de acuerdo con las primeras actuaciones incorporadas al expediente, “la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño”. Sin embargo, aclaró que la investigación continúa abierta y que todavía no se descarta la posible intervención de otra persona.

La causa está a cargo de la fiscal de San Justo, Daniela Montegrosso, quien continúa con distintas medidas para reconstruir las últimas horas de vida del menor. Uno de los elementos centrales que todavía espera la Fiscalía es el resultado de la autopsia, realizada en la Morgue Judicial de Santa Fe.

Según explicó Nessier, la autopsia será determinante para establecer la causa y las circunstancias de la muerte. Los investigadores aguardan esos resultados mientras incorporan otras evidencias que permitan reconstruir qué sucedió dentro de la vivienda donde fue encontrado el niño.

En paralelo, la Fiscalía ordenó peritajes sobre teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que fueron secuestrados durante el procedimiento. El análisis de esos elementos podría aportar información sobre los movimientos y las comunicaciones registradas durante las horas previas a la muerte de Izan.

Los investigadores también avanzan con la recopilación de testimonios y otras medidas destinadas a establecer qué ocurrió antes de que se conociera la muerte del menor. La intención es reconstruir la secuencia de hechos y determinar si hubo otras personas involucradas.

La madre había sido detenida inicialmente en San Justo y luego trasladada a la ciudad de Santa Fe. El traslado se produjo después de que se le realizaran los primeros exámenes psicológicos y los profesionales que participaron de esas evaluaciones recomendaran una revisión más profunda.

“Se realizaron los primeros exámenes psicológicos acá en la ciudad de San Justo y, a raíz del consejo de quienes la habían entrevistado, se la trasladó a la ciudad de Santa Fe a un nosocomio en donde iba a ser examinada con mayor profundidad”, explicó Nessier durante la conferencia.

La fiscal Montegrosso confirmó además que la mujer no registra antecedentes penales, de acuerdo con el relevamiento realizado por la Fiscalía en comisarías y organismos judiciales. A pesar de esto, continúa detenida mientras se incorporan nuevos elementos al expediente.

Por el momento, la Fiscalía todavía no definió cuándo será formalmente imputada. Nessier explicó que antes deberán completarse distintas medidas de prueba y no descartó que se solicite una extensión del plazo de detención mientras avanzan los peritajes.

Aunque la principal línea de investigación apunta hacia la madre, el fiscal regional remarcó que todavía no se puede descartar la participación de otra persona. La Fiscalía espera que las nuevas pruebas permitan determinar si existe alguna otra responsabilidad vinculada con la muerte del niño.

De esta manera, la investigación continúa centrada en establecer cómo murió Izan, qué ocurrió en las horas previas y quiénes pudieron haber intervenido en el hecho, mientras la madre permanece detenida y los investigadores aguardan los resultados de la autopsia y de los peritajes pendientes.