Un violento de 27 años quedó detenido por ingresar a la casa de su expareja en Ingeniero Luis A. Huergo, intentar asfixiarla y robarle su teléfono celular. Además, el acusado ya tenía antecedentes por violencia familiar y había tenido una prohibición de acercamiento que venció pocas semanas antes.

El episodio ocurrió el pasado domingo y volvió a poner en el centro de la escena una relación marcada por antecedentes de violencia. Según la acusación fiscal, el hombre ingresó a la vivienda de la mujer y, una vez dentro, comenzó la agresión. En medio del ataque utilizó maniobras de ahorcamiento para intentar asfixiarla. Después de la agresión, el hombre escapó del lugar y se llevó el celular de la víctima.

La mujer, en tanto, logró pedir ayuda y radicó la denuncia en la Comisaría 16° de Huergo. Posteriormente fue trasladada al hospital local, donde fue examinada y se constató que se encontraba fuera de peligro. Pero el caso no terminó allí. Durante el fin de semana, el hombre fue detenido, mientras que previamente había entregado voluntariamente el teléfono celular que había sido denunciado. El elemento quedó así incorporado a las actuaciones judiciales.

Además, surgió un dato que vuelve todavía más delicada la situación. El agresor ya contaba con antecedentes vinculados a episodios de violencia familiar y había tenido una prohibición de acercamiento respecto de la mujer. Aunque había vencido apenas semanas antes del nuevo episodio y desde la Jsuticia de Familia no se había renovado la restricción.

En ese contexto, se realizó en Villa Regina la audiencia de formulación de cargos. Allí, la Fiscalía presentó la acusación contra el hombre de 27 años y describió la secuencia que protagonizó dentro de la vivienda de su expareja. Finalmente, el juez tuvo por formulados los cargos y dispuso que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El hombre quedó imputado por los delitos de desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio y lesiones leves doblemente calificadas, por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.