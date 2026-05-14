La justicia federal autorizó la prisión domiciliaria para el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, actualmente encarcelado en el penal de Rawson, acusado de liderar una secta que se dedicaba presuntamente a la trata de personas.

El juez Gustavo Zapata aprobó en las últimas horas el traslado de Rudnev hacia la localidad bonaerense de San Vicente, donde cumplirá con ese régimen de detención -previo pago de una caución de 30 millones de pesos-, que incluye además el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de contacto con la víctima.

Si bien la fiscalía había solicitado que el acusado continuara con su detención en la cárcel de Rawson, el Colegio de Jueces de Revisión del Distrito General Roca rechazó el recurso, ya que la resolución cuestionada no es definitiva ni genera un perjuicio irreparable para el proceso.

El magistrado, por su parte, ya había habilitado la prisión domiciliaria de Rudnev en enero último, pero la concreción de la misma se demoró por las objeciones que había presentado la fiscalía.

Rudnev, de 59 años, tenía causas pendientes en Rusia y Montenegro, había sido arrestado en marzo del año pasado, por presuntos delitos vinculados a la trata de personas y rituales sexuales coercitivos, cuando intentaba fugarse desde Bariloche hacia Brasil. Desde entonces permanece en Rawson.

Un expediente que llegó a organismos internacionales

La situación judicial de Rudnev escaló durante las últimas semanas a organismos internacionales de derechos humanos. La abogada francesa Patricia Duval presentó denuncias ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde calificó la detención como “arbitraria e inhumana”. En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza un pedido de medidas cautelares vinculado al expediente. Además, el Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones conformó una comisión internacional de especialistas para seguir y auditar el desarrollo del proceso judicial en Argentina.

Si la Policía Federal confirma la disponibilidad operativa en las próximas horas, el traslado podría concretarse antes del fin de semana y destrabar una disputa logística y judicial que mantenía paralizada la ejecución de la prisión domiciliaria ya concedida por instancias superiores.

Los antecedentes

La secta Ashram Shambala fue fundada en 1989 en Novosibirsk, en Siberia, por Rudnev, quien se autoproclamaba como "Gran Shaman Shri Dzhnan Avatar Muni" o "el extraterrestre de Sirio". En 2013 fue condenado en su país a 11 años de cárcel por liderar una organización religiosa que violaba derechos humanos, por abuso sexual y venta de drogas. La secta fue prohibida en Rusia en 2014.

Rudnev cumplió su condena en 2021 y dejó su país: se mudó a Montenegro donde, tres años después, pidieron su detención por sospechas de "pornografía ritual" y violaciones grupales filmadas en un hotel del que huyeron antes de ser allanados. Allí encontraron dinero, tarjetas SIM, tarjetas de crédito, computadoras y celulares.

Poco después, el líder de la secta ingresó a Argentina y, se presume, se trasladó a Bariloche, junto a otros miembros de la organización. Se cree que Rudnev pretendía conseguir la ciudadanía argentina anotando a un niño como su hijo para luego trasladarse a Brasil, donde funciona otra pata de la organización. Al menos esa es la hipótesis inicial de la acusación.

Un parto irregular en el hospital

La organización cayó después de que, en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, los médicos alertaran sobre una situación irregular en la atención y el posterior parto de una mujer embarazada. “Cuando la chica hizo la consulta médica se empezó a sospechar de dos mujeres que la acompañaban constantemente, en actitudes medio sospechosas. La chica no tenía autonomía. Todo el tiempo decidían ellas y no la dejaban hablar. El médico asumió la responsabilidad y convocó a la justicia; de modo que inmediatamente se activó el protocolo", contó Angélica Calfín, responsable del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.

La mujer y su bebé estuvieron internadas durante 21 días hasta que se resolvió trasladarlos a un refugio en Buenos Aires. El 13 de junio, con un pasaje pagado supuestamente por su familia, regresó a Rusia con su hijo.

El origen de la denuncia investigaba si dos mujeres, presuntamente integrantes de la secta, intentaron fraguar el acta de nacimiento para inscribir al bebé como hijo de Rudnev. Se busca determinar si lo hizo con el fin de facilitar sus trámites migratorios e ingresar a Brasil con ciudadanía Argentina. La mujer había viajado embarazada al país, acompañada por otra mujer rusa que también está imputada como miembro de la organización delictiva.

“La fiscalía sostuvo que, del análisis de audios, mensajes de texto, fotografías y videos obtenidos a partir de la apertura de los celulares de los imputados, se comprobó el modus operandi de la organización. En este sentido, el fiscal reveló que ‘se autorizaban las raciones de comida, de compras de diversos productos y se disponían ayunos obligatorios como forma de castigo’, publicó el sitio Fiscales.gob.ar.

"Destacó que en los allanamientos realizados se secuestraron vajillas con nombres, botellones de agua que se encontraban rotulados y se comprobó que el cuarto en el que se almacenaban los alimentos se encontraba bajo llave”, sostuvo.