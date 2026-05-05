El Colegio de Jueces de Revisión de General Roca ratificó este lunes la prisión domiciliaria para Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso de 57 años acusado de presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche, y dejó sin efecto el intento de la Fiscalía de revertir la medida.

La decisión implica un duro golpe para el Ministerio Público Fiscal, que había cuestionado la resolución dictada el 23 de abril, cuando se le otorgó el beneficio tras más de un año de detención en la cárcel de Rawson. Sin embargo, los jueces consideraron inadmisible el recurso y dejaron firme la morigeración de la prisión preventiva.

En ese sentido, el tribunal fue claro: recordó que rige el principio de inocencia y que el arresto domiciliario no frena la investigación. Además, remarcaron que la fiscalía no logró demostrar un perjuicio irreparable que justificara escalar el caso a instancias superiores.

Prisión domiciliaria, pero con condiciones

Pero el beneficio no es sin condiciones. Para sostener la domiciliaria, la defensa del imputado debió aceptar un esquema estricto: uso obligatorio de tobillera electrónica, una fianza de 30 millones de pesos y la fijación de domicilio en San Vicente, provincia de Buenos Aires, donde permanecerá bajo monitoreo permanente.

Aun así, desde la Fiscalía insistieron en que existe riesgo de fuga, sobre todo por la supuesta capacidad económica vinculada a la organización Ashram Shambala. Pese a ese planteo, los jueces entendieron que las medidas impuestas son suficientes para garantizar el proceso.

La causa, que se inició en marzo de 2025 tras una alerta del hospital Ramón Carrillo por la situación de una joven rusa que había dado a luz, avanza en medio de tensiones. El expediente investiga una presunta red de captación vinculada a delitos contra una mujer embarazada.

Sin embargo, el escenario está lejos de ser claro. La defensa sostiene que no hay pruebas sólidas y remarca que la presunta víctima negó haber sido explotada. Con este fallo, el imputado seguirá en su casa mientras la investigación continúa, en una causa que todavía promete giros fuertes.