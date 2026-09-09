Secuestraron 127 motos en el Paseo de la Costa: las multas para recuperarlas pueden superar los $10 millones

Durante la madrugada del sábado 5 de septiembre la Municipalidad de Neuquén concretó un operativo histórico y secuestró 127 motos en el Paseo de la Costa, en un evento del grupo Stunt.

Las mismas fueron secuestradas por falta de documentación, escapes libres, maniobras indebidas, exceso de velocidad, alcoholemia positiva, entre otros.

En diálogo con La Segunda Mañana por AM550, Romina Doglioli la Jueza del Tribunal de Faltas de Neuquén, expresó que el operativo comenzó en Plaza de las Banderas y desde allí los motociclistas bajaron a toda velocidad por la Avenida Argentina hasta la Isla 132.

"Los dos puentes fueron cerrados para poder realizar este procedimiento y que no se dieran a la fuga. De todas formas, algunos se dieron a la fuga dejando sus motos, pero bueno, se logró hacer de esa forma, era la única forma de poder hacerlo de manera eficiente", detalló.

Consultada sobre cómo se enteraron de la juntada motoquera, indicó que fue tanto por aviso de vecinos como por las publicaciones en redes sociales. "Son todos mayores de edad. Estamos hablando de un promedio de edad de unos 25 años", agregó en cuanto a los identificados.

En cuanto a la falta de documentación de algunos motociclistas, detalló que no tienen seguro, tarjeta verde o licencia de conducir al momento de solicitárselas.

Los montos para retirar las motos y los requisitos

Doglioli explicó que por ahora no se sabe si algunas motos tenían denuncia de robo, ya que una vez que el infractor va a hacer el descargo y pedir el levantamiento del secuestro, se chequea la información que presenta.

El dueño debe ir con la documentación de la moto y esto se corrobora con el registro de propiedad del automotor, posteriormente es entregada si está correcto. En caso de que haya irregularidades se hace la denuncia, si tiene pedido de secuestro se pide intervención de la fiscalía.

Además se destaca que los montos para retirar el vehículo dependen si son personas reincidentes habituales o no, si la infracción es alcoholemia depende qué grado, entre otros factores que influyen.

El mínimo es de $600 mil, con 60 días de inhabilitación. Los máximos, por otro lado, pueden llegar hasta más de $10 millones. Las infracciones se van sumando según la gravedad y pueden llegar hasta el millón.

"Ayer tuvimos una gran afluencia de público, porque fueron y se presentaron para solicitar las motos. Por ahora se han presentado, no tenemos muchos casos en los cuales dejen el motovehículo. Cuando sucede eso es o porque la moto no fue transferida, porque no se hizo la denuncia de venta o porque hay algo raro en el medio, entonces prefieren dejarla", explicó la Jueza sobre los reclamos para retirarlas.

Por último adelantó que, de cara al verano, fortalecerán los operativos, en la previa al Día del Estudiante y el inicio de la temporada de balneario.

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