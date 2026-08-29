Un operativo nocturno desplegado en distintos puntos de la ciudad de Neuquén terminó con 46 motos retenidas por infracciones vinculadas, principalmente, al uso de escapes libres. Los controles también detectaron nueve casos positivos de alcoholemia durante el recorrido realizado entre las 20 y las 5.

La Municipalidad distribuyó a 25 inspectores de tránsito en sectores con una importante circulación nocturna. El Paseo Costero, Isla 132, Plaza de las Banderas, barrio Belgrano y barrio Unión de Mayo formaron parte del dispositivo.

En total, nueve vehículos fueron secuestrados por alcoholemia positiva.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén, brindó detalles del procedimiento a Mejor Informado. El funcionario explicó que el operativo buscó controlar distintas situaciones que generan riesgos y molestias en espacios urbanos.

“Desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana hicimos un gran operativo con despliegue de 25 inspectores de tránsito”, señaló Baggio.

El subsecretario confirmó que los controles alcanzaron diferentes zonas de la capital neuquina. El objetivo fue supervisar la circulación, controlar las velocidades y detectar vehículos que generan ruidos molestos.

Los controles retuvieron motos por escapes libres

El resultado más importante del procedimiento fue la retención de 46 motocicletas. Baggio precisó que las actuaciones estuvieron vinculadas a conductores que circulaban con escapes libres.

Los ruidos generados por este tipo de modificaciones forman parte de uno de los reclamos habituales en distintos barrios de Neuquén. Por eso, los inspectores concentraron parte de los controles en zonas donde suele registrarse una mayor presencia de motos durante la noche.

El operativo se concentró en sectores de alta circulación y puntos de encuentro de motociclistas

“Hubo un total de 46 motos retenidas por conducción con escape libre”, indicó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana. Además de las retenciones, los inspectores realizaron controles de alcoholemia. Durante el operativo detectaron nueve resultados positivos.

Baggio informó que todos los registros estuvieron por debajo de los 0,90 gramos de alcohol por litro de sangre. De todos modos, los conductores quedaron alcanzados por las actuaciones correspondientes a partir del resultado de los controles.

Los vecinos destacaron el despliegue nocturno

El operativo también tuvo contacto directo con vecinos que circulaban o vivían cerca de las zonas intervenidas. Según contó Baggio a Mejor Informado, en el sector de barrio Río Grande y el ingreso hacia las islas hubo personas que se acercaron a los inspectores.

“Se acercaron varios vecinos a felicitar y agradecer”, expresó el funcionario municipal.

Los controles continuarán formando parte del trabajo en distintos puntos de la ciudad, especialmente en horarios y sectores con una mayor concentración de vehículos. La estrategia apunta a reducir situaciones de riesgo, controlar el exceso de ruido y reforzar el cumplimiento de las normas de circulación.

Los controles buscaron reducir los ruidos molestos y reforzar la seguridad vial

La presencia simultánea de inspectores en varios sectores permitió abarcar distintos accesos y zonas de encuentro durante la misma noche. El balance dejó 46 motos retenidas y nueve alcoholemias positivas como los principales resultados del operativo realizado en Neuquén