Se terminó una práctica que generaba reclamos

Uno de los cambios más importantes que incorpora el nuevo Código de Convivencia de Neuquén apunta directamente a una situación que desde hace años genera quejas en distintos barrios de la ciudad: las motos que circulan con escapes libres o modificados.

A partir de la nueva normativa, quienes sean detectados con este tipo de modificaciones no solo recibirán una sanción económica. Además, la motocicleta podrá permanecer retenida durante seis meses, una de las medidas más severas incorporadas al Código aprobado por el Concejo Deliberante.

No alcanza con pagar la multa

El nuevo esquema también modifica las condiciones para recuperar el vehículo.

Para recuperar el vehículo será obligatorio reinstalar el escape reglamentario. Foto: Archivo

Los propietarios deberán cumplir dos requisitos obligatorios: abonar la multa correspondiente y demostrar que la moto volvió a tener el sistema de escape reglamentario. Recién después de acreditar esas condiciones podrán solicitar la devolución del rodado.

De esta manera, la sanción deja de limitarse al aspecto económico y exige que el vehículo vuelva a cumplir con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El objetivo: bajar los ruidos que afectan a los barrios

La incorporación de estas medidas busca desalentar el uso de escapes antirreglamentarios, una de las principales causas de contaminación sonora en la ciudad.

El nuevo Código también fortalece las herramientas de control para los inspectores municipales, que podrán actuar sobre vehículos que incumplan las normas y generen ruidos molestos en la vía pública.

El municipio busca reducir los ruidos molestos con sanciones más severas. Foto: Archivo

Con este cambio, el municipio incorpora un mecanismo más estricto para abordar una problemática que desde hace tiempo forma parte de los reclamos de vecinos de distintos sectores de Neuquén.

Un Código con sanciones más severas

La retención de motos con escape libre forma parte de un paquete más amplio de modificaciones incorporadas al nuevo Código de Convivencia.

La intención de la normativa es actualizar las herramientas de control y establecer sanciones más exigentes para conductas que afectan la convivencia cotidiana, entre ellas la circulación de vehículos con modificaciones que no cumplen con las condiciones técnicas permitidas.