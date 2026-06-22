En el contexto de los controles preventivos que lleva adelante la Brigada Rural, efectivos policiales secuestraron carne de ñandú y armas de fuego durante un procedimiento realizado el fin de semana, a la altura del kilómetro 861 de la Ruta Nacional 22, en Río Colorado.

El operativo permitió identificar una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 41 años, acompañado por otro de 66, ambos domiciliados en Río Colorado. En la parte trasera del vehículo se constató el transporte de aproximadamente 25 kilogramos de carne de ñandú despostada, guardada en bolsas de nylon. La especie hallada no se encuentra entre las permitidas para la caza, configurándose una infracción a la Ley Provincial N° 5796 de Fauna Silvestre.

Además, los uniformados detectaron el traslado de una carabina con mira telescópica y cinco municiones, una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y diez municiones, un cuchillo con vaina de cuero y una linterna frontal. Todos los elementos fueron incautados de manera preventiva.

La situación motivó el traslado de los ocupantes a la sede de la Brigada Rural, donde se labraron las actuaciones correspondientes. Por disposición de la fiscal de turno, se iniciaron causas judiciales por presunta infracción a la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna, además del decomiso de la carne y el secuestro de las armas y municiones.

Desde la fuerza se destacó que este tipo de procedimientos forman parte de los operativos de prevención que buscan frenar la caza furtiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de especies silvestres.