Un operativo de control preventivo realizado por la Brigada Rural de Choele Choel sobre la Ruta Provincial N° 63 permitió detectar el transporte ilegal de carne equina y derivó en el secuestro de un vehículo que registraba prohibición de circular.

El procedimiento se realizó durante este lunes, cuando efectivos que realizaban tareas de rutina interceptaron un Chevrolet Meriva a la altura del denominado Canal de Gauna. Durante la inspección, los uniformados observaron una conservadora y varias bolsas de arpillera en el interior del rodado, por lo que solicitaron explicaciones al conductor acerca de la carga transportada.

El hombre manifestó que se trataba de carne de un animal equino. Ante esta situación, los efectivos trasladaron el vehículo hasta la base de la Brigada Rural para efectuar una revisión más detallada, donde constataron la presencia de aproximadamente 40 kilogramos de carne.

El producto cárnico era transportado en un vehículo no habilitado y provenía de una faena clandestina, por lo que se labró una infracción en aplicación de la Ley Provincial N° 2534, que regula el funcionamiento de los establecimientos de faena. Además, se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería.

Por otra parte, al consultar el estado registral del automóvil, los efectivos detectaron que pesaba sobre una prohibición de circular. En consecuencia, se realizó el secuestro administrativo del rodado y la retención de la documentación correspondiente hasta tanto se regularice su situación.

La Policía de Río Negro, a través de las Brigadas Rurales, continúa desarrollando controles preventivos en rutas y caminos de la provincia con el objetivo de resguardar la salud pública, prevenir el abigeato y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Estos operativos forman parte de una política de seguridad rural que busca desalentar la faena clandestina y asegurar condiciones sanitarias adecuadas en el transporte de productos cárnicos.