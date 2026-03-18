Este miércoles, pasadas la medianoche, la policía de Neuquén logró recuperar una camioneta que había sido robada recientemente, luego de que sus ocupantes la abandonaran al ser detectados.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:20, cuando agentes del Departamento de Seguridad Metropolitana realizaban un patrullaje preventivo y observaron una camioneta utilitaria circulando sin patentes, lo que despertó sospechas inmediatas.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes huyeron del lugar, dejando el vehículo abandonado. Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que la camioneta contaba con pedido de secuestro vigente por un robo reciente.

Desde la Policía de Neuquén destacaron que el rápido accionar permitió asegurar el rodado y ponerlo a disposición de la justicia, evitando que volviera a ser usado con fines delictivos.